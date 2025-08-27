Zuschauer von Markus Lanz nach Sommerpause deutlich – „Eigentlich reicht es schon wieder“

Rund vier Wochen mussten die ZDF-Zuschauer auf die Talkshow von Markus Lanz verzichten. Am Dienstagabend (26. August) kehrte der Moderator dann endlich mit einer neuen Folge zurück.

Seine Gäste an diesem Abend: SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, Journalistin Eva Quadbeck, Journalist Paul Ronzheimer, ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen und Journalist Frederik Pleitgen. Doch das Comeback der Sendung sorgt nicht bei allen Zuschauern für sonderlich viel Freude.

Markus Lanz aus der Sommerpause zurück

In der ersten Folge nach der diesjährigen Sommerpause gibt es viel zu besprechen. Die Runde thematisiert unter anderem den Ukraine-Besuch von Vizekanzler Klingbeil und die Forderung der SPD nach weiteren Sanktionen gegen Israel.

Dabei liefert sich der Moderator wie gewohnt auch mal das ein oder andere Wortgefecht mit seinen Gästen. Während sich die einen über die neuen Folgen freuen, können andere Zuschauer dem Ganzen dann doch nicht sonderlich viel abgewinnen.

Zuschauer von Markus Lanz deutlich

Auf X diskutieren die Zuschauer über die Inhalte der Sendung von Markus Lanz. Dabei hat der ein oder andere eine deutliche Meinung zu dem, was in der ZDF-Show geboten wird:

„Seit 5 Minuten ist Lanz aus der Sommerpause und eigentlich reicht es schon wieder.“

„Lanz ist aus der Sommerpause zurück. Endlich quatscht er uns wieder verlässlich in den Schlaf.“

„Lanz ist nun zurück aus der Sommerpause. Natürlich wie immer die gleichen Gäste.“

„Bei Lanz geht es übergangslos weiter mit dem Gelaber, wie es vor der Pause geendet hat.“

„Unerträglich. Ich halte das keine zwei Minuten aus.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ZDF-Mediathek, wo sie kostenlos gestreamt werden können.