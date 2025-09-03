Markus Lanz platzt in ZDF-Show der Kragen – „Das ist Quatsch!“

In der ZDF-Talkshow von Markus Lanz gibt es am Dienstagabend (2. September) mal wieder einiges zu besprechen. Die Gäste in dieser Ausgabe: Der CSU-Vorsitzende Markus Söder, Journalistin Anna Lehman und der 17-jährige Schüler Otto Ellerbrock.

Die Runde spricht unter anderem über die möglichen Reformen im Steuer- und Sozialsystem und über die Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Dabei geraten vor allem Markus Lanz und Markus Söder beim Thema Erbschaftssteuer aneinander.

Markus Lanz lockt Gast aus der Reserve

Der Moderator der Sendung ist dafür bekannt, dass er vor allem die Politiker in der Runde mit seinen spitzen Bemerkungen aus der Reserve locken will. An diesem Abend geschieht das mit CSU-Chef Markus Söder als es um das Thema Erbschaftssteuer geht.

Der Politiker möchte die Steuer in Bayern nämlich halbieren. „Das ist eine unfaire Steuer, weil sie die einzige Steuer auf versteuertem Geld ist“, so der bayrische Ministerpräsident. Ein Vorhaben, welches Markus Lanz nicht ganz nachvollziehen kann. „Unfaire Steuer? Sie halbieren damit auch für Milliardäre?“, möchte der Moderator daraufhin wissen.

Markus Lanz wird deutlich

Markus Söder bleibt bei seinem Standpunkt und sagt: „Wenn Milliardäre da sind, müssen sie auch weniger Steuern zahlen.“ Das empfindet der Moderator als ungerecht.

„Wollen Sie (…) jetzt in Deutschland allen unterstellen, die Mehrverdiener sind, dass sie keine Steuern zahlen?“, kontert der Politiker. Ein Vorwurf, den Lanz vehement abstreitet: „Das ist Quatsch! Das habe ich nicht gemacht!“ Bei diesem Thema werden die beiden wohl nicht mehr auf einen Nenner kommen.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ZDF-Mediathek, wo sie kostenlos gestreamt werden können.