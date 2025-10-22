Zuschauer werden nach Sendung von Markus Lanz deutlich – „Es wird immer erschreckender“

In der Talkshow von Markus Lanz geht es am Dienstagabend (21. Oktober) nur um eine Frage: Wie steht es um die Schulen dieses Landes? Um dem nachzugehen hat der Moderator insgesamt vier Gäste eingeladen.

Neben den Schulleitern Barbara Mächtle und Engin Çatik sind auch Elterrätin Katja Rininsland sowie SPD-Lokalpolitiker Steffen Burchhardt im Studio von Markus Lanz dabei. Die Zuschauer verfolgen die Diskussion mit Spannung – und werden danach ziemlich deutlich.

Gäste sprechen bei Markus Lanz Klartext

In der ZDF-Talkshow diskutiert die Runde am Dienstagabend über das deutsche Bildungssystem. Dabei sind es vor allem die beiden Schulleiter im Studio, die deutlich werden. Engin Çatik sagt beispielsweise: „Wir müssen diese Kinder retten. Das funktioniert aber nur, wenn wir ihnen Grenzen setzen, die ihre Familien ihnen möglicherweise nicht mehr setzen können. Die Eltern sind an manchen Stellen hilflos. Das ist meistens armutsbelastetes Milieu. In manchen Fällen koppelt sich das mit migrantischem Milieu.“

+++ auch spannend: Markus Lanz: „Das war ein Moment, der uns beiden unter die Haut ging“ +++

Das sieht Barbara Mächtle ähnlich: „Ich habe viele Kinder, die haben zu Hause kein Buch. Ich habe Kinder, die sind in Ludwigshafen geboren und sprechen dennoch kein Deutsch, weil die in so einer Blase aufwachsen: Die Familiensprache ist nicht Deutsch, in den Kitas wird kein Deutsch gesprochen und in der Schule geht es so weiter.“ Aussagen, die manch einen Zuschauer auf die Palme bringen.

ZDF-Zuschauer wütend

Auf X diskutiert das Publikum wieder einmal wild über die Sendung von Markus Lanz:

„Wenn man sich die Praktiker so anhört, dann kommt man zu dem Schluss, dass unser Bildungssystem komplett im Arsch ist. Danke für nichts, liebe Politiker.“

„Deutschland hat kein gutes Bildungssystem und es wird immer erschreckender.“

„25 Jahren haben Länder und der Bund nichts gemacht! Bildung war immer nur im Wahlkampf Thema. Wir sind im Arsch!“

„Die Sendung ist eine einzige Bankrotterklärung an die deutsche Bildungspolitik. Ich schätze, dass alle Parteien bei dem Thema abtauchen, dabei sollten sie an Lösungen arbeiten.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ZDF-Mediathek, wo sie kostenlos gestreamt werden können.