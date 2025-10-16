Diskussion bei Markus Lanz eskaliert – Moderator ist fassungslos

Bei Markus Lanz krachte es in der Sendung von Mittwochabend (15. Oktober) ordentlich zwischen Linkspartei und AfD. Linken-Chefin Ines Schwerdtner erklärte klipp und klar, warum sie Beatrix von Storch den Handschlag verweigert: „Sie steht für menschenverachtende Politik.“ Von Storch konterte: „Die Hand zu reichen gehört in unserem Kulturkreis (…) einfach zu einem zivilisierten Umgang dazu.“

Schwerdtner schoss direkt zurück: „Ich predige in meiner Partei immer die Politik der revolutionären Freundlichkeit.“ Doch bei der AfD sei für sie „eine Grenze erreicht“. Ihre Haltung machte sie unmissverständlich klar: „Auch meine revolutionäre Freundlichkeit endet irgendwann und das ist bei der AfD.“

Fassungslosigkeit bei Markus Lanz

Markus Lanz reagierte verblüfft und brachte die Debatte auf den Punkt: „Das heißt, wir sind offensichtlich in einer Situation, dass wir uns gegenseitig nicht mal mehr den Handschlag gestatten?!“ Von Storch warnte vor einem „Anfang der Verweigerung des Diskurses“. Schwerdtner hingegen brachte den Streit mit einer deutlichen Aussage auf Eskalationskurs: „Sie wollen Menschen an der Grenze erschießen.“

Von Storch blieb äußerlich unberührt und lachte: „Das sagt die Linkspartei-Vertreterin!“ Sie ging einen Schritt weiter und zog einen historischen Vergleich: „Die Linkspartei ist rechtsidentisch mit der SED.“ Markus Lanz schaute ungläubig und fragte nach: „Da sitzt jetzt die Mauermörderpartei?!“ Diese Aussage ließ Schwerdtner nicht auf sich sitzen.

Schwerdtner konterte gezielt: „Wenn wir so auf dem Niveau anfangen würden, kann ich auch sagen, Ihr Großvater war Finanzminister unter Hitler.“ Auch Markus Lanz nahm kein Blatt vor den Mund: „Sie haben sich gerade beschwert, dass im Bundestag Sie Nazi (…) genannt werden und dann gucken Sie nach rechts und sagen Mauermörderpartei! Das ist doch exakt das gleiche Spiel!“

Doch von Storch blieb eisern: „Das ist doch eine Tatsache! Wie kann man Tatsachen leugnen?! Ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau und die Linke ist (…) rechtsidentisch von der SED.“ Fazit: Debatten wie diese bei Markus Lanz zeigen, wie tief die Gräben zwischen den politischen Lagern inzwischen sind.