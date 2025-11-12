Markus Lanz muss AfD-Chef unterbrechen – „Stopp, Stopp!“

Seit Jahren versteht es Markus Lanz, in seiner gleichnamigen Talkshow brisante Themen mit seinen Gästen zu diskutieren. Am Dienstagabend (11. September) rückte er die außen- und sicherheitspolitische Haltung der AfD in den Fokus und wagte zugleich einen Blick nach Russland.

Für Zündstoff sorgte AfD-Chef Tino Chrupalla. Als Journalist Justus Bender der Partei „eine unterwürfige Haltung“ gegenüber Russland vorwarf, reagierte Chrupalla sichtlich gereizt. Statt auf seine persönliche Beziehung zu Moskau einzugehen, beklagte er, die Opposition in Deutschland sei „in Gefahr.“

Markus Lanz muss AfD-Chef unterbrechen

Auf Lanz irritierte Reaktion fragte Chrupalla: „Entschuldigung, nehmen Sie das alles nicht wahr?“ Seine Partei werde ständig des „Volksverrats“ bezichtigt. Lanz unterbrach ihn scharf: „Stopp, stopp! Man muss bei Ihnen immer tierisch aufpassen!“

Kremlkritiker Wladimir Kara-Mursa zeigte sich über Chrupallas Vergleich empört: „Es ist beleidigend, sowas zu hören. Unsere Oppositionsführer werden ermordet!“ Doch der AfD-Vorsitzende legte nach: „Selbst ich wurde angegriffen, und ich weiß noch nicht, von wem.“ Die Gewalt gegen AfD-Mitglieder werde „immer stärker legitimiert“, so Chrupalla.

Chrupalla spricht bei Lanz über Russland

Lanz nutzte die Gelegenheit, um auf den ermordeten Kremlgegner Alexej Nawalny zu sprechen zu kommen. Ob Chrupalla bei seinen Russlandreisen je über Nawalny gesprochen habe, wollte der Moderator wissen. „Kein Thema“, lautete die Antwort.

++ auch interessant: Markus Lanz platzt der Kragen: „Heul nicht rum!“ ++

Mehrfach hakte Lanz nach: „Warum nicht?“ worauf Chrupalla genervt fragte: „Was soll das jetzt?“ Russland stelle „keine Gefahr für Deutschland aktuell“ dar, betonte er.

Mehr Nachrichten kannst du heute hier nachlesen:

Kara-Mursa widersprach entschieden: „Wladimir Putin ist nicht nur ein Diktator. Er ist nicht nur ein Besetzer. Er ist auch ein Mörder.“ Chrupalla blieb unbeeindruckt: „Ich argumentiere aus der Position eines deutschen Politikers und was für Deutschland gut ist. Dafür bin ich gewählt worden.“ Man müsse sich auch mit Diktaturen „auseinandersetzen“ und dürfe sie zugleich „kritisieren.“