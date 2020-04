„Markus Lanz“: Gesundheitsexperte mit dringender Warnung: „Fliegt uns sofort um die Ohren!“

Bei Markus Lanz prallten am Mittwoch in seiner ZDF-Sendung zwei Welten aufeinander: Grundgesetz gegen Gesundheitsvorsorge. Was geht beim Kampf gegen das Coronavirus vor?

Im Ring traten FDP-Politiker Wolfgang Kubicki auf der einen und Virologin Melanie Brinkmann und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf der anderen Seite gegeneinander an. Letzterer schockierte die Zuschauer von Markus Lanz mit einer dringenden Warnung.

Markus Lanz im ZDF: Politiker mit Warnung

Lauterbach und Brinkmann sorgen sich um möglicherweise steigende Infektionsraten, sollte es verfrüht zu Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen kommen.

Markus Lanz spricht mit Karl Lauterbach. Foto: Screenshot ZDF

„Wir müssen anfangen, über die neue Realität zu sprechen und wie sie aussehen könnte“, räumt Brinkmann ein. Beim Sprechen sollte es laut Expertin vorerst bleiben.

Man müsse schließlich im Blick halten, wie viele Menschen ein Infizierter anstecke. Die Reprodukionsrate habe sich zwar gut entwickelt, derzeit stecke ein Covid-19-Infizierter eine weitere Person an, vor Wochen habe die Zahl noch bei zwei oder drei Menschen gelegen.

Ein toller Erfolg, doch jede Lockerungsmaßnahme gehe laut Expertin mit der Gefahr einher, dass diese Zahl wieder steige. Daher sei auch eine Neuansteckung noch zu viel, die Zahl müsse noch weiter gesenkt werden, ansonsten könne die Epidemie außer Kontrolle geraten. Zuerst müsse ein Impfstoff her.

Lauterbach warnt vor Schnellschüssen

Bis es so weit ist, wird laut Lauterbach noch einiges an Zeit vergehen. „Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass wir in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr, eine flächendeckende Impfung haben werden.“ Steige die Reproduktionsrate erneut an, „fliegt es uns sofort um die Ohren.“ Aufhebung der Alltagsbeschränkungen? Derzeit undenkbar für den SPD-Mann.

Virologin Brinkmann war bei Markus Lanz zu Gast. Foto: Screenshot ZDF

Auch die Virologin mahnt zu einem sorgsamen Vorgehen. „Auch psychologisch ist es schlimm, wenn Freiheiten erst gewährt und dann wieder genommen werden“, meint die Expertin. Um nicht plötzlich wieder Rechte einschränken zu müssen, plädiert sie dafür, die Rückkehr der Normalität noch ein wenig hinauszuzögern.

Kubicki hingegen zweifelt daran, dass die Maßnahmen noch lange mit dem Grundrechten zu vereinbaren seien. „Der Grundrechtseingriff, den wir haben, der noch nie so massiv war wie jetzt, zwingt alle dazu, die Maßnahmen jeden Tag zu hinterfragen.“

Kubicki hält den Eingriff in die Grundrechte für „massiv“. Foto: Screenshot ZDF

Beschränkungen in der Wirtschaft „nicht ewig durchzuhalten“

„Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die verständlich sind“, findet Kubicki. Der Mundschutz sei ein Beispiel dafür. Er spricht sich auch gegen „Rudelbildung“ aus. Weitere Beschränkungen für Wirtschaft und Sozialleben könne das Land hingegen „nicht ewig durchhalten.“

So richtig kommen die Sparringspartner an diesem Abend nicht auf einen grünen Zweig. Kubicki kann sich mit einem weiterhin harten Kurs nicht anfreunden: „Das haut Ihnen das Verfassungsgericht komplett um die Ohren!“ (vh)