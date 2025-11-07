Zuschauer sind nach Sendung von Markus Lanz enttäuscht – „Ich bin raus“

Am Donnerstagabend (6. November) lädt Markus Lanz in seiner gleichnamigen ZDF-Sendung wieder zur Diskussion ein. Dabei sind folgende Gäste: Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, Journalistin Melanie Amann, Argentinien-Expertin Susanne Käss und Psychologe Stephan Grünewald.

Gemeinsam blickt die Runde rund um Markus Lanz unter anderem nach Argentinien und thematisieren die Maßnahmen von Präsident Milei, der es geschafft hat, die hohe Inflation einzufangen. Außerdem Thema: die Wahl Zohran Mamdanis zum New Yorker Bürgermeister. Doch nicht alle Zuschauer scheinen von der Sendung so begeistert zu sein.

Zuschauer werden nach Markus Lanz deutlich

In dieser Sendung kümmert sich Markus Lanz weniger um inländische Konflikte, sondern wagt den Blick über den großen Teich hinaus nach Amerika und Argentinien. Die Runde schaut diskutiert über den argentinischen Präsidenten Milei und auch über New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdanis.

Doch das scheint nicht bei allen so gut anzukommen. Einige Zuschauer üben Kritik an der Sendung von Markus Lanz. Vor allem die Auswahl der Gäste sorgen an diesem Abend für Diskussionen auf X:

„Heute mal wieder kein Mehrwert. Nur Gelaber. Ich bin raus.“

„Ist das eine Wiederholung? Die Gäste waren doch schon öfter da.“

„Grundgütiger, gibt’s denn in dieser Lanz-Sendung keine anderen Gäste mehr als diese?“

„Ich habe schon einmal mehrere Jahre Lanz nicht geguckt. Ich werde mir das die nächsten Monate nicht mehr antun.“

„Die Sendung Lanz ist oft wirklich super, aber was absolut unterirdisch ist, ist und bleibt die Sendezeit. Viele schauen das eben nicht, weil sie eben keine Mediathek nutzen können oder wollen oder eben schlafen wollen.“

Das ZDF zeigt „Markus Lanz – Das Jahr 2025“ am 17. Dezember ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Sendung auch in der Mediathek.