Markus Lanz teilt aus! „Wie scheinheilig und verlogen“

Das Thema Flüchtlingspolitik ist aktueller denn je. Kein Wunder also, dass Markus Lanz am Dienstagabend (9. Mai) dahingehend zum Diskurs bittet. Gerade erst äußerte sich Grünen-Politiker Cem Özdemir zu dem Thema und sprach sich dafür aus, Anträge von Asylbewerbern bereits an den EU-Außengrenzen vorab zu prüfen.

Die Frage um die Außengrenzen der EU lässt auch Markus Lanz nicht los. Gegenüber Norbert Röttgen äußert sich der ZDF-Moderator jetzt kritisch. Die Antwort folgt prompt.

Markus Lanz wird deutlich

„Lass uns einmal intensiver darüber sprechen, über den Migrationsgipfel und auch die Sprache, die wir nicht mal in der Lage sind zu finden. Jeder spürt ja, wenn in den EU-Positionspapieren dann drin steht, wir bauen physische Infrastruktur – die Umschreibung für Zäune“, heißt es von Lanz.

Und weiter: „Das merkt jeder. Wie scheinheilig und wie verlogen das ehrlich gesagt ist. Das kriegt jeder mit.“ Dann wird er nochmal konkret und sagt: „Du traust dich nicht, das Wort Zäune zu sagen, weil du gerne moralisch makellos wärst und schreibst stattdessen rein, wir reden hier von physischer Infrastruktur. Dann sag doch einfach, wie es ist und dann können wir darüber ernsthaft verhandeln, ob wir das alle gemeinsam als Gesellschaften in diesem Europa so wollen oder nicht.“

Norbert Röttgen mit klarer Meinung

Norbert Röttgen kontert direkt und sagt: „Wir werden nicht Europa umzäunen können.“ Lanz hält dagegen und antwortet: „Das sage ja nicht ich.“ Doch der Politiker lässt nicht locker: „Sie haben physische Infrastruktur mit Zäunen übersetzt.“ Doch darauf lässt sich Markus Lanz nicht ein und erwidert: „Ich habe nur gesagt, das wird so genannt.“

Mehr News:

Norbert Röttgen jedenfalls hat eine klare Meinung zu dem Thema. „Es gibt keine Zäune. […] Europa hat eine irrsinnig lange Grenze und die physische Sicherung, das ist eines der praktischen Probleme. Das ist natürlich leicht gefordert, aber es ist ein riesengroßes Problem, ich habe die Tausenden von Kilometern und da ist die physische Grenzsicherung bestimmt nicht mit der Errichtung von Zäunen zu erledigen. Sondern das ist eine ziemlich komplexe Aufgabe.“

Das ZDF zeigt „Markus Lanz“ und seine Gäste dienstags bis freitags im TV und online in der Mediathek.