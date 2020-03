Markus Lanz: Landrat von Heinsberg mit erschreckender Theorie – „Wenn wir mehr testen...“

Stephan Pusch, Landrat von Heinsberg (NRW), war am Mittwochabend bei Markus Lanz zu Gast.

Stephan Pusch arbeitet gefühlt im Epizentrum der Coronavirus-Plage in Nordrhein-Westfalen. Der Landrat von Heinsberg war am Mittwochabend in der Sendung von Markus Lanz zu Gast und erzählte vom Alltag inmitten des Corona-Chaos.

Als Markus Lanz ihn zur aktuellen Situation in Heinsberg befragt, zählt Pusch auf: „Ich hatte Stand 16 Uhr 134 festgestellte Fälle. Stand jetzt, kurz vor der Sendung, waren wir bei rund 150.“

Markus Lanz: Landrat von Heinsberg hält Corona-Panik für übertrieben

Lanz reagiert verdutzt: „So schnell geht das?“ Doch Pusch relativiert sofort: „Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass die Infizierungen so in Echtzeit stattfinden, wie von Fällen berichtet wird.“ Das hinge ganz stark von der Kommunikation mit den Laboren, die die Testverfahren betreuen. Dennoch stimmt er zu: „Wenn wir mehr testen würden, würden wir auch mehr finden."

Zudem bei Markus Lanz zu Gast: Winfried Kretschmann (B90/GRÜNE), Börsenexpertin Anja Kohl (Mitte) und Journallistin Helene Bubrowski (r.).

Dennoch hält er die Panik für übertrieben. Unwissenheit und die Angst vor dem Unbekannten verunsichern die Bürger. Stephan Pusch wird deutlich: „Ich habe manchmal den Eindruck, die Angst ist da am Größten, wo die ehrliche Betroffenheit am niedrigsten ist.“

Das ist Markus Lanz:

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck, Südtirol geboren

Er ist Moderator und Produzent

Seit 2008 moderiert er im ZDF seine nach ihm benannte Talkshow Markus Lanz

Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf (meist prominente) Talk-Gäste

Landrat Stephan Pusch: „Die ganze Geschichte ist ein schmaler Grat“

Es sei vor allem wichtig, transparent und ehrlich mit den Leuten zu sein und sie klar und verständlich zu informieren. Lanz fragt nach: „Der Kampf gegen die Halbwahrheiten ist mindestens genauso anstrengend wie der Kampf gegen das Virus selbst?“. „Natürlich“, lautet die sofortige Antwort von Stefan Pusch.

Vor allem das Thema der Hamsterkäufe stößt dem Landrat bitter auf. „Das ist schon ein komisches Zeichen in der Gesellschaft, wenn der eine in Kauf nimmt, dass bei ihm Lebensmittel verschimmeln, während der andere sie vielleicht nicht mehr kriegt“, erklärt er. Das habe er in Heinsberg auch offen angesprochen, das gehe überhaupt nicht. „Diese ganze Geschichte, glauben Sie mir, ist ein schmaler Grat.“