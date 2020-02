Markus Lanz: Heftige Drohung von Bushido – „Drecksschw**z“

Die beiden werden wohl im Leben keine Freunde mehr. Markus Lanz und Bushido. Begonnen hatte der Hass zwischen dem Moderator und dem Rapper bereits vor neun Jahren.

Damals hatte Markus Lanz Bushido und Sido zu sich in die Sendung geladen. Die Musiker hatten dort ordentlich Schelte für ihre zum Teil frauenverachtenden und homophoben Texte bekommen. Dabei hatte Bushido kurz zuvor den Bambi für Integration erhalten. In der Sendung sollte es um den Song „Erwachsen sein“ von Peter Maffay mit Bushido und Sido gehen. Stattdessen wurde nur über ein altes Lied gesprochen und heftig Kritik geübt. Eine Aktion, die Bushido Markus Lanz nie so ganz verzeihen konnten.

Bushido beleidigt erneut Markus Lanz

Markus Lanz. Foto: imago images

Im Gespräch mit Streamer Knossi wurde Bushido vor Kurzem wieder auf die alte Fehde angesprochen. Sein Kommentar: „Markus Lanz? Was ist mit Markus Lanz? Das ist doch ein richtiger Drecksschwanz alter, ohne Witz. Brauchst mir gar nicht so kommen, mit dem hab ich noch ne Rechnung offen alter.“

-------------------

Das ist Markus Lanz:

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck, Südtirol geboren

Er ist Moderator und Produzent

Seit 2008 moderiert er im ZDF seine nach ihm benannte Talkshow Markus Lanz

Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf (meist prominente) Talk-Gäste, mit denen er zu einem pro Sendung jeweils neuen Thema spricht

--------------------

+++ Markus Lanz spricht über Bluttat von Hanau: Polizist enthüllt erschreckende Details +++

Nicht das erste Mal, dass sich Bushido heftig über Markus Lanz äußerte. 2014 hatte er bei 16Bars ebenfalls über Lanz geschimpft. Seine Aussage damals: „Markus Lanz ist einfach so ein richtig dreckiges Arschloch, weil die mich und Sido so hinter's Licht geführt haben.“