Bei Markus Lanz kommt’s zur irren „Stadtbild“-Wende

Bei Markus Lanz krachte es mal wieder im ZDF-Studio. Doch diesmal sorgte nicht der Moderator selbst für Aufregung, sondern ein Lob, mit dem kaum jemand gerechnet hatte. Boris Palmer, der Ex-Grüne und Tübinger Oberbürgermeister, stellte sich ausgerechnet hinter Kanzler Friedrich Merz – und das bei einem Thema, das Deutschland spaltet.

Merz hatte mit seiner Aussage über ein verändertes „Stadtbild“ eine hitzige Debatte ausgelöst. Viele warfen ihm vor, Vorurteile gegen Migranten zu schüren. Doch Palmer sah das anders. Bei Markus Lanz erklärte er: „Ich finde, die Debatte hat uns tatsächlich weitergebracht. Sie war ärgerlich und unklar am Anfang, aber sie hat uns weitergebracht, weil offener benannt wird, welches Problem wir in zentralen Bereichen der Städte haben.“

Boris Palmer sorgt bei Lanz für Eklat

Der Tübinger OB weiter: „Mit dieser Empörungskultur kommen wir nicht mehr weiter. Wir können das alles nicht mehr wegschieben. Dass der Kanzler da jetzt einfach standgehalten hat, finde ich erst mal gut.“ Dann wurde Palmer konkret. „Diese Gruppen junger Männer jetzt mal anzusprechen und zu sagen: Die müssen von der Straße runter, in Arbeit, oder, wenn sie kein Aufenthaltsrecht haben, muss der Staat früher intervenieren – das haben wir die letzten Jahre versäumt.“

Bei Markus Lanz stieß Palmer damit auf gemischte Reaktionen. Hannovers OB Belit Onay (Grüne) widersprach sofort: „Keines der Probleme wird sich durch Abschiebung lösen lassen. Niemandem steht auf der Stirn geschrieben, welchen Aufenthaltsstatus er hat.“ Lanz hakte nach – gewohnt direkt: „Schießerei, Messerstecherei – bei Ihnen fühlen sich nachts nur noch 14 Prozent der Bewohner sicher!“ Onay blieb defensiv.

„Ich will dieses Blut nicht an meinen Händen haben“

Auch Ludwigshafens Ex-Bürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zeigte sich empört: „Der Bundeskanzler hat mehr als die Hälfte meiner Stadt an den Pranger gestellt.“ Während die Runde weiterstritt, hielt Palmer an seiner Meinung fest. „Das hat viele Menschen verstört, dass wir eine Veränderung im Stadtbild hatten. Wir müssen die Probleme offen benennen, statt sie zu tabuisieren.“

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) fasste später zusammen: „Offensichtlich ist es so, dass ihn eine Menge Leute missverstehen wollten. Deswegen hatten wir eine Debatte, die einigermaßen surreal war.“