Markus Lanz ärgert Barack Obama mit frecher Frage – dann unterbricht er ihn sogar bei der Antwort

Großer Moment für ZDF-Moderator Markus Lanz: Er hatte die Gelegenheit ein Interview mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama zu führen. Kurz nach der US-Wahl und genau zur Veröffentlichung von dessen Biographie „Ein verheißenes Land“.

Das Gespräch von Markus Lanz mit Barack Obama wird am Donnerstag um 23.15 Uhr ausgestrahlt, doch bereits jetzt ist ein Ausschnitt zu sehen.

ZDF: Markus Lanz ärgert Barack Obama mit frecher Frage – dann unterbricht er ihn sogar

Es ist etwas, was viele Zuschauer an Markus Lanz stört. Der Moderator bohrt gerne penetrant nach und unterbricht dabei seine Gesprächspartner immer wieder, lässt sie manchmal kaum zu Wort kommen. Auch beim ehemals mächtigsten Mann der Welt scheint Lanz diesen Interviewstil an den Tag gelegt zu haben.

ZDF-Moderator Markus Lanz im Gespräch mit Barack Obama. Foto: Screenshots ZDF

In einem Ausschnitt, der auf der ZDF-Internetseite abrufbar ist, kann man bereits zwei Minuten des Gesprächs sehen. Zu dem Einzelgespräch war Markus Lanz nach Washington geflogen. Themen des Interviews waren unter anderem die US-Wahl und die nun veröffentlichen Memoiren von Obama.

+++ Markus Lanz (ZDF): Wegen Merkel fällt CDU-Ministerpräsident aus allen Wolken, als er um 6 Uhr Nachrichten hört +++

-----------------

Mehr über Barack Obama:

Der 59-Jährige war der 44. Präsident der USA.

Der Demokrat gewann die Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Er war der erste afroamerikanische US-Präsident.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit erhielt er den Friedensnobelpreis.

Seit 1992 ist er mit seiner Frau Michelle verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter (Malia Ann und Natasha) .

-----------------

Auf dessen Biografie spricht Lanz Obama dann auch recht frech an. Zuerst macht er einen Witz über den Umfang des Buches. Es sei ein faszinierendes Buch und großartig geschrieben, lobt er – doch: „es ist ein bisschen zu kurz geworden“.. Das Buch habe 1018 Seiten, fügt er schelmisch hinzu. Der Ex-Präsident macht den Spaß noch mit, grinst und sagt, er würde sich gerne kürzer fassen können.

+++ Markus Lanz zofft sich mit Alice Schwarzer – „Wollen Sie allen Ernstes so einen Quatsch verbreiten?“ +++

Markus Lanz mit dreisten Seitenhieb bei Frage an Barack Obama

Dann legt Lanz nach: „Ich habe mich auf dem Flug, als ich die letzten Seiten des Buches las, gefragt, was er wohl tun wird, wenn seine Frau Michelle am Ende vielleicht mehr Exemplare verkaufen wird als er?“ Obama will souverän antworten, da unterbricht ihn Lanz prompt wieder mit einem Trump-Witz: „Wird er das Ergebnis akzeptieren oder vor Gericht gehen und eine Neuauszählung fordern?“

+++ Donald Trump: So denken die US-Amerikaner jetzt über ihn +++

Obama bei Lanz: Ex-Präsident spricht im ZDF-Talk über Trump und Merkel https://t.co/PdjliZYBg1 pic.twitter.com/VL4S0XimNB — WAZ (@WAZ_Redaktion) November 18, 2020

Obama geht cool damit um: „Ich habe bereits kapituliert. Ich habe bereits zugegeben, dass Michelles Buch wunderbar war.“ Jeder könne sich mit der Geschichte, die sie über ihre Familie erzählt habe, identifizieren. Gemeint ist die Autobiografie „BECOMING – Meine Geschichte", die die ehemalige First Lady 2018 veröffentlicht hat.