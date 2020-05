+++ Markus Lanz: Armin Laschet mit krasser Corona-Aussage – „nicht mehr so dramatisch...“ +++

Er fühlte sich missverstanden und in die Enge gedrängt. Am Donnerstagabend wurde es für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bei Markus Lanz richtig brenzlig. Es ging – wie schon seit Wochen in der ZDF-Talkshow – um das Thema Coronavirus. Erst einen Tag war es her, da hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel per Videoschalte die Köpfe heißgeredet.

Ein viereinhalbstündiger Marathon, der Armin Laschet immer noch nachzuhängen schien. „Wenn 16 Ministerpräsidenten, mit unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Einstellungen, unterschiedlichen Koalitionen, auf eine Bundesregierung treffen, dann wird einfach manches ausdiskutiert. So wie auch das ganze Land im Moment diskutiert. Aber es waren viereinhalb Stunden. Und intensiv heißt, viereinhalb Stunden auf einen Bildschirm schauen und sich konzentrieren, Themen mitdiskutieren. Das ist auch anstrengend“, stöhnte der NRW-Ministerpräsident gegenüber Markus Lanz.

Markus Lanz: Armin Laschet platzt der Kragen

Noch anstrengender wurden dann jedoch die Fragen des ZDF-Talkmasters. Der nahm Armin Laschet nämlich so richtig in die Mangel. Besonders als Medizinerin Dr. Christina Berndt anmerkte, dass ihr die Maßnahmen doch deutlich zu überstürzt seien, schaltete der CDU-Mann in den Angriffsmodus.

Die Gäste am Donnerstagabend:

Armin Laschet

Peter Altmaier

Robin Alexander

Dr. Christina Berndt

Nico Hofmann

„Was heißt eine Woche zu schnell? Ist es ein großer Unterschied, wenn man eine Woche später aufmacht? Ich habe all die Wochen immer dafür plädiert, nicht auf Tempo oder schnell zu gehen, sondern die Kollateralschäden im Blick zu haben. Kinder sind seit acht Wochen nicht mehr in den Schulen“, konterte Laschet.

Markus Lanz im Gespräch mit Armin Laschet. Foto: Screenshot ZDF

Und weiter: „Ja, Corona ist eine dramatische Krankheit, die wir bekämpfen müssen, aber es gibt auch andere Schäden, die wir auch im Blick haben müssen. Für Kinder, für zehn Millionen Kurzarbeiter, für Arbeitslose, für Einsame, für Menschen, die depressiv werden, für Leute, die keine Reha mehr bekommen, für Leute, die mit einem Herzinfarkt nicht mehr ins Krankenhaus gehen, weil die Plätze für Corona freigehalten werden. Das ins Gleichgewicht bringen, war immer mein Appell und das ist jetzt glücklicherweise Konsens aller.“

Wettkampf mit Markus Söder

Doch ein Thema schien Armin Laschet besonders zu schmerzen. Der Wettkampf mit Markus Söder. Wer öffnet eher, wer beschließt früher. Ein Wettkampf, den es so nicht gegeben habe, so der NRW-Chef. „Und ich habe in der Situation, als Bergamo drohte, ganz am Anfang, jede Maßnahme mitbeschlossen. Wir haben die Schulen nach der Ministerpräsidentenkonferenz morgens um acht beschlossen, zu schließen. Zeitgleich mit Bayern. Irgendwer hat irgendwann den Eindruck erzeugt, die einen seien schneller als die anderen. Das haben wir alle gemacht.“

Damals so Laschet, ging es um „Leben und Tod“. Das sei heute jedoch nicht mehr so. „Es geht jedenfalls heute nicht mehr so dramatisch um eine Katastrophe, wo es Spitz auf Knopf steht, wie vor sechs Wochen.“

Na, dann kann man nur hoffen, dass Armin Laschet damit recht behält.