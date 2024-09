Markus Lanz nach Aussage von AfD-Chef Chrupalla sprachlos

Er ist einer der ganz großen im TV-Geschäft und schlug vor allem mit seiner gleichnamigen Politik-Talkshow im Fernsehen ein wie eine Bombe. Die Rede ist von Moderator Markus Lanz, der für die Fähigkeit bekannt ist, seine Gäste in tiefgehende Gespräche zu verwickeln und dabei auch kontroverse Themen nicht zu scheuen.

Diskutiert wurden am Mittwochabend (4. September) vor allem die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Als Markus Lanz AfD-Chef Chrupalla konfrontiert, schockiert er mit einer heftigen Aussage. Da fehlen für wenige Sekunden sogar dem Profi die Worte.

Bei Markus Lanz wird hitzig diskutiert

Momentan beschäftigt ein Thema noch immer die Republik: die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Und so ist es kein Wunder, das genau darüber bei Markus Lanz debattiert wird. Schon nach kurzer Zeit liefern sich die Gäste einen Schlagabtausch. Zunächst will Journalist Martin Machowecz von AfD-Chef Chrupalla wissen: „Wie geht’s Ihnen damit, dass der gesicherte Rechtsextremist [Höcke] jetzt so eine mächtige Figur ist?“

Dem entgegnet der AfD-Bundessprecher: „Egal wie man zu Björn Höcke stehen mag, das hält eine Demokratie locker aus.“ Sofort hakt Lanz nach.

Markus Lanz ist fassungslos

„Wie stehen Sie denn zu ihm?“, hinterfragt Lanz. Chrupalla entgegnet: „Es ist ein Parteikollege, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe. Er hat einen professionellen Wahlkampf geführt. […] Ich höre kaum Kritikpunkte.“ Ihn störe es, dass immer „auf dem toten Pferd Rechtsextremismus, Faschismus, Nazi herumgeritten“ werde.

Daraufhin konfrontiert Markus Lanz den AfD-Chef mit der schockierenden Aussage seines Parteikollegen Maximilian Krah, dass nicht jeder SS-Uniformierte ein Verbrecher gewesen sei, und fragt: „Was ist das für ein Satz für Sie?“ Es folgt eine schockierende Antwort Chrupallas: „Es hat nicht jeder, der Mitglied der SS war, Verbrechen begangen“, erklärt der gebürtige Sachse. Für einen kurzen Moment ist da sogar der ZDF-Moderator sprachlos.

Unterdessen versucht der AfD-Politiker noch gegenüber Lanz zu relativieren: „In den letzten Kriegsjahren wurden Kinder zur Waffen-SS dazugezogen, die keine Kriegsverbrechen begangen haben. Natürlich war die SS eine verbrecherische Organisation.“