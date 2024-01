Markus Lanz: Das Warten hat ein Ende – ZDF sorgt für Gewissheit

Es ist ganz normal im deutschen Fernsehen. Im Sommer und über die Feiertage zum Ende eines jeden Jahres werden einige Sendungen auf Eis gelegt. Verständlich, haben doch die meisten Zuschauer an Weihnachten oder im Strandurlaub nicht unbedingt die Zeit, um um kurz nach 23 Uhr noch beispielsweise Markus Lanz anzuschalten.

Und doch ist zum Ende einer solchen Pause das Warten stets groß. Wann geht es endlich weiter? Wann gibt es endlich neue Ausgaben meiner Lieblingssendung. Und so dürfen sich diejenigen, die die ZDF-Talkshow von Markus Lanz zu ihren bevorzugten TV-Formaten zählen, ab der kommenden Woche endlich wieder aufatmen.

Markus Lanz ab dem 9. Januar wieder am Start

So zeigt das Zweite Deutsche Fernsehen bereits am Dienstag, den 9. Januar, die erste Markus-Lanz-Ausgabe des Jahres 2024. Pünktlich um 23.15 Uhr wird der 54-Jährige dann wieder aus seinem Studio grüßen. Mit wem Markus Lanz in eben jenem sitzen wird, ist allerdings noch nicht klar. Das wird der Sender wie gewohnt, erst kurz vor Ausstrahlung bekannt geben.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Es dürfte also unterhaltsame Wochen für die Freundinnen und Freunde der politischen Abendunterhaltung bevorstehen. Startet doch auch Caren Miosga mit ihrer gleichnamigen ARD-Show bereits in diesem Monat.

Auch Caren Miosgas Talk startet im Januar

Am 21. Januar 2024 um genau zu sein. Die 54-Jährige wird dann den Sendeplatz von Anne Will übernehmen. Und auch zum Konzept ihrer Show hat sich die einstige „Tagesthemen“-Sprecherin bereits geäußert. Wir wollen nicht allein den politischen Diskurs abbilden, sondern in möglichst intensiven Gesprächen mit unseren Gästen mehr darüber erfahren, wie Politik heute funktioniert“, so die 54-Jährige in einer Mitteilung der ARD.

Und weiter: „Wir möchten nicht nur fragen, wir möchten auch hinterfragen. Im Idealfall erfahren unsere Zuschauerinnen und Zuschauer so mehr über das Thema, über die handelnden Personen, und sie verstehen, welche Möglichkeiten Politik heute hat, aber auch, welchen Grenzen sie unterliegt.“