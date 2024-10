Mark Forster: Kaum zu glauben – kurz nach „The Voice of Germany“ ist es raus

Den Titelsong von „The Voice of Germany“ kann wohl jeder Fan der Gesangsshow im Schlaf mitsingen. Das Prosieben-Format hat es sich zum Ziel gemacht, die begabtesten Sänger des Landes zu finden und ihnen dann zum ganz großen Erfolg zu verhelfen. In diesem Jahr kämpfen die Coaches Mark Forster, Samu Haber, Yvonne Catterfeld und Tim Kamrad um die außergewöhnlichsten Stimmen für ihr Team.

14 Staffeln der beliebten Gesangsshow gibt es bereits und dennoch scheinen noch längst nicht alle talentierten Sänger des Landes entdeckt worden zu sein. Auch am Donnerstagabend (24. Oktober) ging die Suche in die nächste Runde. Doch am Morgen nach der Ausstrahlung kann Pop-Sänger Mark Forster nun nicht mehr wegschauen.

Mark Forster muss der Wahrheit ins Gesicht sehen

„Au revoir“-Sänger Mark Forster feierte zunächst als Coach des Spin-Offs „The Voice Kids“ Erfolge. Mit seiner humorvollen und sympathischen Art eroberte er die Herzen der kleinen Nachwuchssänger im Sturm. Mittlerweile ist er Teil des regulären Formats und möchte auch erwachsenen Talenten zum Erfolg verhelfen. Die künstlerischen Erfolge, die Forster über die Jahre feierte, machen ihn zu einem perfekten Coach des Gesangscontests.

Am Tag nach der Ausstrahlung der neusten Folge richten die Beteiligten von „The Voice“ sicherlich ihren Blick auf die Einschaltquoten der Show. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen können sich die Zahlen durchaus sehen lassen. Mark Forster erreichte mit seiner Sendung einen Marktanteil von 8,8 Prozent, 370.000 Menschen schalteten am Donnerstagabend ein.

Kein Glück beim Gesamtpublikum

Doch gegen die Sat.1-Show „Das 1 % Quiz“ mit einem Marktanteil von 11.3 Prozent und „Morlock Motors – Big Deals im Westen“ mit 8,3 Prozent in der Zielgruppe konnte sich die Prosieben-Show nicht durchsetzen. Beim Gesamtpublikum sieht es für „The Voice“ auch nicht ganz so rosig aus. Mit einem Marktanteil von lediglich 5,8 Prozent liegt die Show weit hinter anderen Formaten, die an diesem Abend gezeigt wurden.

Doch immerhin 1,24 Millionen Zuschauer schalteten die Sendung mit Mark Forster und Yvonne Catterfeld am Donnerstagabend ein. Beim Gesamtpublikum überzeugten vor allem Krimis wie „Marie fängt Feuer“ und „Steirerschuld“, ganz knapp vor „The Voice“ lag auch in dieser Zielgruppe „Das 1 % Quiz“ mit einem Marktanteil von 6,8 Prozent. Von diesen Zahlen wird sich Mark Forster aber sicherlich nicht aus der Ruhe bringen lassen, schließlich ist die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen für sein Format vorrangig entscheidend.

Auch in der kommenden Woche werden „The Voice“-Fans Mark Forster und seine Kollegen wieder über die Bildschirme flackern sehen. Wer die diesjährige Staffel des Gesangscontests gewinnen wird, bleibt abzuwarten.