Mark Forster: Kurz nach seiner Vox-Show geht die Nachricht um

Es ist ein Format, das es so im deutschen Fernsehen in dieser Form noch nicht gab. Zwar sind Musiksendungen in der TV-Landschaft keine Seltenheit, eine Show, die einzig Piano-Künstlerinnen und -Künstlern eine Bühne gibt, jedoch ist selten. Genau das macht: „The Piano“ mit Mark Forster und Star-Pianist Igor Levit.

Das Konzept ist leicht erklärt. „Im Spotlight der Sendung stehen unentdeckte Talente aus ganz Deutschland, die eins eint: Ihre besondere Geschichte zum beliebtesten Instrument der Deutschen: Dem Klavier. In sechs Folgen zeigen die Pianist:innen ihr Können im öffentlichen Raum. Was sie nicht ahnen: Niemand Geringeres, als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker Mark Forster und der international renommierte Pianist Igor Levit, schauen ihnen heimlich an einem versteckten Ort zu und kommentieren alle Performances der Pianist:innen“, so Vox.

Markt Forster feiert starke Premiere

Und das kam ordentlich an. So konnte die erste Folge, die Vox am Dienstag (24. September 2024) ausstrahlte, direkt starke Quoten verbuchen. 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern, sogar 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ließen die Vox-Verantwortlichen jubeln. „The Piano verzaubert das Publikum und startet stark“, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Insgesamt schauten 0,96 Millionen Menschen die Premierensendung mit Mark Forster und Igor Levit.

Dann kann man ja schon gespannt sein, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Die zeigt Vox bereits in der kommenden Woche am ersten Oktober. Dann steht das schwarze Klavier in der Mall of Berlin unweit des Alexanderplatzes.

Quotensieger des Tages wurde dagegen wieder einmal die ARD-Tagesschau. 4,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Dienstagabend um 20 Uhr ein. Bescherten dem Ersten damit einen Marktanteil von 19,8 Prozent.