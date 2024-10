Mark Forster: Bitteres Erwachen nach „The Voice of Germany“

Die Jury ist mit Stars wie Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Kamrad prominent besetzt. Die Kandidaten haben Talent. Doch so richtig zünden will die aktuelle „The Voice of Germany“-Staffel bei den Zuschauern noch nicht. Da machte auch die Show am „Tag der deutschen Einheit“ keine Ausnahme.

Und so waren die Quoten am dritten Oktober 2024 für Mark Forster und das gesamte „The Voice of Germany“-Team eher mittelmäßig. Lediglich 1,51 Millionen Menschen schalteten laut des Branchenmagazins „DWDL“ am Donnerstagabend zur Primetime ein. Ein Marktanteil von wenig überzeugenden 6,4 Prozent. Zum Vergleich: Die ARD-Reihe „Nord bei Nordost“ wollten 5,92 Millionen Menschen sehen (ein Marktanteil von 23 Prozent).

Mark Forster und „The Voice of Germany“ mit schwachen Zahlen

Bei den jungen Zuschauern lief es nicht wirklich besser. Lediglich 0,48 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu, sorgten für eine Quote von 9,5 Prozent.

Damit landete „The Voice of Germany“ bei den jungen Zuschauern sogar hinter dem Klassiker „Titanic“, den Vox um 20.15 Uhr gezeigt hatte. Die Liebesgeschichte von Jack und Rose sahen 0,5 Millionen Menschen, eine Quote von 11,3 Prozent.

König Fußball kann überzeugen

Abräumer des Abends war neben der ARD-„Tagesschau“ aber König Fußball. Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den türkischen Spitzenclub Besiktas Istanbul konnten die Frankfurter nicht „nur“ mit 3:1 für sich entscheiden, sondern auch in der Spitze 0,8 Millionen Zuschauer anlocken. Eine Quote von 17,1 Prozent.

Überraschend in die besten 25 Sendungen des Tages schaffte es auch RTL Zwei mit „Armes Deutschland“. 0,35 Millionen wollten die Bürgergeld-Sendung sehen. Ein Marktanteil von 7,1 Prozent.

Am Freitagabend (4. Oktober 2024) zeigt Sat.1 eine neue Folge „The Voice of Germany“. Es wird sich zeigen, ob sich die Quoten zum Wochenendstart steigern können.