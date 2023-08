Mark Forster macht es endlich öffentlich: „Fühlt sich fast verboten an“

Anfang des Jahres war es ziemlich still um Mark Forster. Der Sänger machte sich auf Social Media rar und auch im TV sah man den 40-Jährigen, der schon mit Lena Meyer-Landrut in der Jury von „The Voice Kids“ saß, nicht mehr. Dafür hat er zum Sommer hin und wieder ordentlich Gas gegeben, wenn es darum geht, sich bei seinen Fans zu melden.

Und das mit guten Neuigkeiten: Schließlich hat Mark Forster ein neues Album am Start. Und hat jetzt sogar eine weitere Überraschung im Gepäck.

Mark Forster: „Fühlt sich fast verboten an“

Mittlerweile ist der Name seines nunmehr 6. Albums längst bekannt: „Supervision“ erscheint am 20. Oktober 2023 und schon jetzt sind seine Anhänger gespannt darauf, was sie musikalisch erwarten wird.

Einen ersten Vorgeschmack liefert Mark Forster nun auf seinem Instagram-Account. Dort kündigt er in seiner Story zunächst an: „Zeige euch nachher die Tracklist von Supervision. OMG.“

Und dann ist es so weit, kurze Zeit später veröffentlicht Mark Forster dann auch wie angekündigt seine Tracklist von „Supervision“. Insgesamt 15 Tracks werden darauf zu hören sein. „Hier die Tracklist zu SUPERVISION. Hab dir schon so lange auf meinem Handy, fühlt sich fast verboten an, die zu posten…“, schreibt der Entertainer im Netz und fragt auch gleich: „Auf welches Feature hättet ihr Bock?“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Fans haben bereits einige Ideen für ein Feature. „Feature mit Lena“, „Feat. Michael Patrick Kelly wäre toll” oder “Mit Sido mal wieder wäre toll“ sind ein paar der Vorschläge seiner Follower.

Auch spannend:

Einer, der es definitiv nicht sein dürfte, ist Musikkollege Max Giesinger. Der fragt Mark Forster nämlich gleich mal öffentlich: „Und wo ist da unser Feature?“