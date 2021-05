Mark Forster ganz stolz: „Kann kaum abwarten, es zu zeigen“

Mark Forster ist schwer im Stress. Der „The Voice“-Kollege von Lena Meyer-Landrut bastelt gerade an seinem neuen Album. Und hatte sich Mark Forster in der Vergangenheit eher zurückgehalten, was seine Social-Media-Aktivitäten anging, scheint der Sänger seine Fans nunmehr häufiger mit den brandaktuellen News auf dem Laufenden halten zu wollen.

So teilte Mark Forster am Montagmittag ein Bild von der Arbeit. Wir sehen Mark Forster mit seiner typischen Cap, grauer Hose und einem hellblauen Pullover in einem Raum stehen.

Mark Forster feiert riesigen Erfolg: Bei IHNEN kann er sich bedanken

Dazu schreibt Forster: „So crazy, was ich grad alles erfahre, während wir hier glühend heiß am neuen Album arbeiten: „ÜBERMORGEN“ und „194 LÄNDER“ sind jetzt beide Platin-Singles! Außerdem ist „ÜBERMORGEN” nun seit genau einem Jahr (!) in den Top100 der Radio Airplay Charts vertreten…“

Popsänger Mark Forster. Foto: IMAGO / VIADATA

---------------------

Das ist Mark Forster:

Mark Cwiertnia wurde am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als geboren

Seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

Im Jahr 2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

Ein Jahr später sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

Im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

Seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er mit Lena Meyer-Landrut in der Jury

-------------------

Ein riesiger Erfolg für Mark Forster. Und er weiß auch, bei wem er sich zu bedanken hat. An seine Fans gerichtet, schreibt Forster: „Ich bin so dankbar für das alles und noch mehr! Viel Herz fließt ins neue Album. Kann kaum abwarten, es zu zeigen.“

Mark Forster: Seine Fans sind überglücklich

Klar, dass so liebevolle Worte bei den Anhängern gut ankommen. „So verdient alles und krass einfach jetzt schon 1 Jahr mit ÜBERMORGEN. Ich freu mich aufs neue Album“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin.

Und ein weiterer Fan fügt an: „Das ist so verdient und du verdienst noch so viel mehr! Deine Musik hilft so vielen Menschen und berührt ihre Seele und du als Künstler tust es auch! Du weißt gar nicht, wie wertvoll du bist! Wir müssen danke sagen! “

---------------------------

---------------------------

Zuletzt gab es bittere Nachrichten für die Fans von Mark Forster. Was war passiert?