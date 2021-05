Mark Forster: DAS macht den Sänger überglücklich – „Schon wirklich geil“

Dieser Mann hat ein Herz für den Fußball! Mark Forster ist bekanntlich ein roter Teufel. Der Sänger ist glühender Anhänger des 1. FC Kaiserslautern.

Mark Forster ist glühender Kaiserslautern-Fan. Foto: IMAGO / Future Image

Dementsprechend laut dürfte am Wochenende auch der Aufprall des Steines gewesen sein, der Mark Forster vom Herzen gefallen war. Durch das Unentschieden des TSV 1860 München gegen die Amateure von Bayern München konnten sich die roten Teufel retten und bleiben der 3. Liga erhalten.

Mark Forster feiert den Klassenerhalt seiner roten Teufel

Das Spiel selbst verfolgten die Spieler der Lauterer in einer Loge des Betzenbergs. Später teilte das Social-Media-Team des Vereins ein Video, das die Spieler im Moment des Abpfiffs in München zeigte. Lautstark sieht man die Jungs jubeln, sieht, wie sich die Kicker in den Armen liegen.

Das ist Mark Forster:

Mark Cwiertnia wurde am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als geboren

Seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

Im Jahr 2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

Ein Jahr später sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

Im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

Seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er mit Lena Meyer-Landrut in der Jury

Bilder, die auch Mark Forster nicht kalt lassen. Bei Instagram teilt der Sänger das Video in seiner Story. Schreibt dazu: „Schon wirklich geil“ und schickt direkt noch ein großes rotes Herz hinterher. Herrlich. Die Liebe zu seinem Verein ist einfach die bedingungsloseste Liebe – selbst wenn der Herzensklub gegen den Abstieg in der dritten Liga kämpft.

