Mark Forster ganz berührt: „Was gibt es Schöneres?“

Mark Forster schwebt derzeit auf Wolke sieben. Sein neues Album „Musketiere“ ist endlich auf dem Markt und auch privat scheint es für den Sänger richtig gut zu laufen.

Dabei macht Mark Forster eigentlich stets ein großes Geheimnis um sein Privatleben. Auf seiner Instagramseite finden sich fast nur Bilder, die etwas mit seiner Arbeit zu tun haben.

Mark Forster: Tolle Kunstaktion auf dem Berliner Teufelsberg

Zuletzt jedoch sprach auch mal der private Mark Forster. In der „NDR Talk Show“ verriet der Sänger: „Ich habe viel Ruhe gefunden, die ich in den letzten zehn Jahren nicht gefunden habe.“ Verständlich, schließlich legte die Coronapandemie auch jedes Konzert auf Eis.

„Ich habe eigentlich ein ganz gutes Leben, ich bin zufrieden. Ich würde fast sagen, ich bin glücklich“, so Forster weiter. Einen Satz, den er im Anschluss schnell wieder auf seinen Job als Musiker bezog.

Mark Forster: „Was gibt es schöneres“

Und da ist Forster ganz schön umtriebig. So veröffentlichte der Sänger auf Instagram ein Video, das ihn bei einer ganz besonderen Kunst-Aktion zeigt. So malte der Streetart-Künstler Onur das Herz, das auch das Albumcover von Mark Forster ziert, auf ein Dach am Teufelsberg in Berlin. Oder wie es Mark Forster so schön sagt: „Was gibt es Schöneres, als ein Kunstwerk, dass man vom Flugzeug aus sehen kann?“ Nicht viel!

