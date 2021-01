Mark Forster hat Grund zu feiern – mit DIESEM Bild gratuliert er sich selbst

Mark Forster hatte allen Grund zu feiern. Du fragst dich was der Ex-„The Voice Kids“-Kollege von Lena Meyer-Landrut so zu feiern hatte? Dann schau mal auf seine Instagram-Seite.

Oder du liest einfach hier weiter. Wir verraten dir, was Mark Forster so zu feiern hat.

Mark Forster hat etwas zu feiern

Werfen wir also einen Blick auf das Instagram-Profil von Mark Forster. Der „Übermorgen“-Sänger teilte dort das Bild einer knallroten Torte. Darauf ist mit Lebensmittelfarben das Logo des 1.FC Kaiserslautern gezaubert worden, darunter der Schriftzug „Mark“.

Das ist Mark Forster:

geboren am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern

seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

2013 sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er mit Lena Meyer-Landrut in der Jury

Da die roten Teufel am vergangenen Wochenende lediglich ein müdes Unentschieden gegen Victoria Köln schafften, dürfte die Torte also kein Glückwunsch an den Drittligaklub sein. Der Grund für das Zuckergebäck liegt also auf der Hand.

Mark Forster: Glückwünsche von Nova Meierhenrich

Mark Forster hat Geburtstag. 38 Jahre wird der Sänger aus Kaiserslautern alt. Klar, dass sich die Glückwünsche unter dem Torten-Post häuften.

„Happy Birthday Pälzer Buw und teuflische Grüße“, schickte beispielsweise ein Fan. Und auch Moderatorin Nova Meierhenrich dachte an Mark Forster. „Happy Happy Birthday von einem Steinbock zum nächsten“, schrieb die 47-Jährige.---------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt, sie machte mit „Satellite“ in Oslo den ersten Platz

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

2022 will sie auf Tour gehen

Übrigens. Für die, die den Wink mit der Torte nicht verstanden hatten, machte es Mark Forster noch einmal ganz deutlich. Neben das Bild schrieb er: „Happy happy Birthday to me!“ Und gratuliert sich einfach selbst.

