Mark Forster teilt niedliches Video – ausgerechnet zu IHREM Geburtstag

Was für ein niedliches Video von Mark Forster!

Auf Instagram teilt er nun ein Video von sich selbst, das süßer nicht sein könnte. Es ist ein Video, das Mark Forster kürzlich bereits im Vorfeld angekündigt hatte.

Mark Forster teilt niedliches Video: SO hast du ihn noch nie gesehen!

Mark Forster hat ein neues Video rausgebracht. Foto: IMAGO / VIADATA

„Ich frag die Maus. Ich frag dir Löcher im Bauch und ich weiß, für mich findet sie es raus“, sind die ersten Zeilen aus dem neuen Geburtstagssong für die „Sendung mit der Maus“.

+++Lena Meyer-Landrut mit ehrlichem Einblick: „Ich litt sehr“+++

Die Kultfigur aus der ARD wird 50 Jahre alt. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums wurde Mark Forster seitens des Senders höchstpersönlich angefragt, den Birthday-Song einzusingen. Eine Ehre, die der Musiker nur zu gerne annahm.

-------------------------------------------

Das ist Mark Forster:

geboren am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als Mark Cwiertnia

seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

2013 sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er mit Lena Meyer-Landrut in der Jury

---------------------------------------------

Mark Forster: Erste Ausschnitte seines neuen Songs

Ein erstes Ergebnis teilt der 38-Jährige nun also auf Instagram und macht dazu noch eine Ankündigung: „Meinen Geburtstagssong „Ich frag die Maus“ für die Maus könnt ihr ab jetzt überall hören!!! Das wunderhübsche Video feiert Premiere am Sonntag. Und zwar in der echten Sendung mit der Maus!!!“

Und nicht nur das, wie Mark Forster verlauten lässt. „Außerdem die komplette Sachgeschichte über die Entstehung des Songs und Videos...“

---------------------------------------------

Mehr zu Mark Forster:

---------------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In den ersten Videoausschnitten sieht man Mark Forster als Zeichentrickfigur an der Seite der Maus und des Elefanten spielen – inklusive seiner beiden Markenzeichen: die Brille und Kappe.

Mark Forster Foto: imago images

Lena Meyer-Landrut mit Geständnis

Lena Meyer-Landrut hat ihren Fans offen etwas aus ihrer Schulzeit erzählt. Wobei sie sich gar nicht wohl fühlte, liest du hier >>> (jhe)