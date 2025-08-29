Mark Forster ist zurück – mit seiner neuen Single „Zeitmaschine.“ „Hättest du ‘ne Zeitmaschine – sag mir, wo würdest du hin?“, fragt der Sänger darin. Gute Frage, möchte man ihm zurufen. Wir zumindest würden dich gerne in die Vergangenheit schicken. Denn was Mark damals lieferte, waren echte Sommerhymnen: „Au Revoir“, „Chöre“, „Übermorgen“ – Songs, die sofort im Ohr blieben und die man auf jeder Party mitsang.

Warum Mark Forster uns genau jetzt einen Hit in alter Manier liefern sollte. Ein Kommentar.

Mark Forster, bring uns deinen alten Sound zurück

Die Fans sind gespalten. Zwar freut sich ein Teil über neue Musik von Mark Forster – „Ich liebe den Song so sehr, einfach ein Soundtrack für mich“, schreibt ein User auf Instagram – doch mindestens genauso laut sind die Stimmen, die den „alten Mark“ zurückwollen. „Mir fehlt der Sound von früher“ oder „Mach doch endlich mal wieder einen Gute-Laune-Hit“, hagelt es Kritik. Und ja, sie haben nicht unrecht.

Gerade 2025, in einem Sommer, der wettertechnisch so launisch war wie selten, fehlt uns der Soundtrack, der die grauen Tage aufhellt. Ein echter Forster-Banger könnte genau das leisten. Statt UK-Garage-Experimenten wäre jetzt der perfekte Moment, wieder den typischen „Oooh-Ooooh“-Refrain auszupacken.

Mark Forster: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt

Noch dazu: So ein richtiger Sommerhit ließ dieses Jahr noch auf sich warten. Und wer, wenn nicht der Mann, der mit „Au Revoir“ sogar die Nationalelf begleitet hat, könnte diese Lücke füllen? Mark Forster hat das Know-how und die Fanbase, die nur darauf wartet.

Natürlich ist künstlerische Weiterentwicklung wichtig. Aber viele Künstler haben bereits bewiesen, dass man mit Rückgriffen auf die eigene Erfolgsformel alte wie neue Fans begeistern kann. Warum also nicht auch Mark?

Lieber Mark, dreh die Zeitmaschine doch einmal wirklich zurück. Deutschland wäre dankbar und du würdest wieder genau das tun, wofür wir dich lieben gelernt haben.