Es war sein persönliches Highlight. Lange hatte Mark Forster auf sein Konzert im legendären Kaiserslauterer „Fritz-Walter-Stadion“ warten müssen. Zweimal wurde das Konzert auf dem Betzenberg bereits verschoben. Am Samstag (24. Juni 2023) war es dann endlich so weit. Vor 40.000 Menschen präsentierte der „The Voice“-Star eine Show, die sich gewaschen hatte.

Gastauftritte von Stars wie Otto Waalkes, dem Komikerduo „Badesalz“, Kelly-Family-Star Michael Patrick Kelly oder Rapper Kontra K, mit dem Mark Forster kurz zuvor den Song „Wenn du mich vergisst“ veröffentlicht hatte. Dazu eine bestens aufgelegte Menge und ein euphorischer Hauptakteur.

Mark Forster versinkt in Dankbarkeit

„Was für eine Ehre. Was für ein Fest. Ich versinke in Dankbarkeit“, schrieb der Sänger einen Tag später via Instagram. Doch auch bei einem „Fest“ wie dem auf dem Betzenberg war nicht alles Gold, was glänzt. So kam bei einigen Fans vor allem wegen der An- und Abreise Frust auf. „Das Konzert war wirklich mega! Klasse Stimmung, aber die Organisation war die reinste Katastrophe“, hieß es beispielsweise auf der Instagramseite von Mark Forster.

Ein anderer Fan ergänzte: „Dem kann ich mich nur anschließen. Die Veranstalter müssen noch viel dazulernen, wenn der Betze Veranstaltungslocation werden soll. Aber Mark hat alles gegeben und das sensationell!“ Ein Dritter kritisierte: „Ja, dem kann ich mich leider auch nur anschließen. Wir haben über eine Stunde für Getränke angestanden. Dafür war das Konzert einfach der Hammer.“

Und auch der Einlass schien schwierig gewesen zu sein. Fans berichten, dass sie mehr als eine Stunde anstehen mussten, bevor sie im Stadion waren. Kompliziert sei auch die Abreise gewesen, so der SWR. „Konzertbesucher berichteten allerdings von langen Wartezeiten nach dem Konzert bei den Bussen zum ‚Park and Ride'-Parkplatz", heißt es im Konzertbericht des Senders. Zum Glück war zumindest schönes Wetter.