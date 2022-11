Mark Forster verschiebt komplette Tour: Er will lieber „Zeugs machen“

Mit dieser Nachricht von Mark Forster haben seine Fans sicherlich nicht gerechnet. Aus heiterem Himmel bläst der „The Voice of Germany“-Star seine ganze Tournee ab. Dabei hätte sie schon im Februar 2023 starten sollen.

Seinen treusten Anhängern ist Mark Forster selbstverständlich auch eine Erklärung schuldig, doch gerade die dürfte bei einigen Fans für Zähneknirschen sorgen. Der Sänger wolle sich nun lieber auf andere Dinge konzentrieren.

Mark Forster sagt Tournee ab – Fans reagieren genervt

Es ist ein Schock für die Fans: Aus dem Nichts kündigt Mark Forster am Mittwochnachmittag (16. November) an, dass seine für 2023 geplante Arena Tour nicht stattfinden kann. In einem ausführlichen Instagram-Beitrag heißt es deshalb: „Ich verschiebe die Arena Tour von 2023 auf 2024.“

Ganz schön ärgerlich für Fans, die sich womöglich extra für das Konzerterlebnis freigenommen und Hotelzimmer gebucht haben. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, kommentiert ein Fan fassungslos unter das Statement. Von einer anderen Nutzerin heißt es enttäuscht: „Meine Schwester hatte sich so gefreut.“

Die Ticketbesitzer müssen sich jetzt nicht nur in Geduld üben, sondern massiv umplanen. Denn: Konzerte, die ursprünglich an einem Wochenende hätten stattfinden sollen, fallen nun teilweise auf Wochentage. „Kann man nicht die an einem Wochenende geplanten Konzerte auch an einem Wochenende nachholen?“, ärgert sich eine Frau bei Instagram. Eine andere merkt mit einem Augenzwinkern an: „Hat jemand eine Idee, wie der Weihnachtsmann jetzt das Datum auf den Tickets ändert?“

Mark Forster will lieber „Zeugs machen“ als auf Tour gehen

Doch was hat den ehemaligen „The Voice“-Kollegen von Lena Meyer-Landrut überhaupt zu diesem Schritt bewogen? „Die Vorverkaufszahlen sind gut und werden immer besser, das ist nicht der Grund. Corona auch nicht“, stellt der 39-Jährige klar. Die Entscheidung, dass die Tour verschoben werden muss, sei ganz allein auf ihn zurückzuführen.

„Wenn ich aber in mich rein höre, brauche ich gerade was anderes. Ich möchte mit ein bisschen Zeit an neuer Musik arbeiten. Vielleicht ein oder zwei Projekte realisieren, an denen ich schon länger rum denke. Zeugs machen. Nicht wirklich Urlaub, aber freies Zeugs“, versucht sich Mark zu erklären.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Kunden, die am Nachholtermin verhindert sind, können ihre Karten selbstverständlich zurückgeben und bekommen das Geld dafür erstattet.