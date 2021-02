Mark Forster: Video an die Fans – „Muss euch eine kleine Geschichte erzählen“

Tolle Neuigkeiten von Mark Forster, der sich in letzter Zeit eher selten auf seinen Social-Media-Seiten zeigte. Vor wenigen Tagen dann die Überraschung: Der Sänger veröffentlichte ein Foto in seiner Instagram-Story.

Sänger Mark Forster. Foto: imago images / VIADATA

Jetzt kehrt Mark Forster richtig zurück auf den Instagram-Bildschirm – mit Video und Ansage! Und er hat etwas Interessantes zu erzählen.

Mark Forster sendet Video an seine Fans

„Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen...“ So beginnt der „The Voice Kis“-Juror seine Worte. Im dazugehörigen Video wird Mark Forster dann konkreter: „Huch, hoppala! Hier ist Mark Forster. Ich melde mich auch mal wieder. Ich habe euch was zu erzählen! Letztes Jahr – ist schon ne Weile her – saß ich hier in meinem Musikzimmerchen und denk an nichts Böses, krieg ich ne Botschaft.“

+++ Mark Forster meldet sich mit Foto: Doch was will er uns damit sagen? +++

Und von wem könnte diese Botschaft gewesen sein?

-------------------------------------------

Das ist Mark Forster:

geboren am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als Mark Cwiertnia

seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

2013 sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er mit Lena Meyer-Landrut in der Jury

---------------------------------------------

Mark Forster: Job-Angebot von der ARD

Von Moderator Christoph Biemann, einer der Kultstars der ARD-Kindershow „Sendung mit der Maus“. Biemann spricht im Video zu Mark, verrät, was genau eigentlich los ist: „Hallo Mark, du kennst uns doch. Wir sind die, die dich durch deine Kindheit begleitet haben. Bei der Maus können wir ja vieles, aber eines können wir nicht: singen. Wir wünschen uns ein Geburtstagslied für die Maus. Die Maus wird nämlich 50.“

+++ RTL-Moderator Peter Kloeppel: Nach Fauxpas in TV-Show – so erklärt er sich wegen Helene Fischer +++

Die Fans dürfen nun dreimal raten, wie Mark Forster auf dieses Angebot der ARD reagiert hat. Richtig! Er ist ganz aus dem Häuschen, verspricht seinen rund 1,1 Millionen Followern schon jetzt: „Das Ergebnis kann ich euch sehr bald zeigen.“

+++ Sarah Lombardi enttäuscht von Ex Pietro! DAS wirft sie ihm vor – „Gönnt der einfach nicht“ +++

Seine Fans feiern mit ihm den neuen Job:

„Das sind ja tatsächlich mal tolle Nachrichten“

„Wer könnte es besser machen als du“

„Yeaaaah!“

„wie geilll“

„Wie schön! Ein Liedchen für die Maus!“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei so viel Zuspruch seiner Fans ist Mark Forster sicher noch angespornter. Zumindest eines ist er: „Bin superstolz.“

Auch seine ehemalige Jury-Kollegin Lena Meyer-Landrut macht sich aktuell rar auf Instagram. Während der eisigen Tage wollte sie aber doch eine wichtige Botschaft loswerden, wie du >>hier lesen kannst.