Mark Forster teilt Bild – was soll DAS bedeuten?

Während die Gerüchteküche um sein Privatleben brodelt, kontert Mark Forster mit äußerst kreativen Beiträgen im Netz.

Wer darauf hofft, auf seinen Social-Media-Profilen mehr über Mark Forster als Person zu erfahren, wird enttäuscht. Stattdessen teilt der Sänger skurrile Schnappschüsse.

Mark Forster teilt den nächsten eigenartigen Schnappschuss

Vor wenigen Tagen postete Mark Forster das Foto einer Tomate, die auf dem Boden liegt. Mehr als das Wort „lazy“ (dt.: „faul“) gab der 38-Jährige nicht von sich. (Das Bild kannst du dir hier ansehen.)

Nun veröffentlicht der Musiker das nächste Bild und langsam stellen wir uns die Frage: Sammelt Mark Forster etwa die Kunstwerke, die ihm im Berliner Alltag über den Weg laufen?

Dieses Bild teilte Mark Forster am 23. Februar in seiner Instagram-Story. Foto: Instagram/markforsterofficial

Mitten im Grünen findet er ein ausgebautes und augenscheinlich sehr gebrauchtes Kochfeld. Dazu kommentiert Markus Forster den Flammen-Emoji. Heiß gekocht wird hier aber ganz bestimmt nicht mehr.

Das ist Mark Forster:

Mark Cwiertnia wurde am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern als geboren

Seine Mutter stammt aus Polen und nennt ihn Marek

Im Jahr 2012 veröffentlichte er seine erste Single „Auf dem Weg“ und sein Debütalbum „Karton“

Ein Jahr später sang er den Refrain in Sidos „Einer dieser Steine“

Im gleichen Jahr schaffte er den Durchbruch mit „Au revoir“

Seit 2017 ist er Coach bei „The Voice of Germany“

Bei „The Voice Kids“ saß er mit Lena Meyer-Landrut in der Jury

Als Künstler kann Mark Forster wohl jedem noch so seltsamen Anblick etwas abgewinnen. Doch was will der „The Voice of Germany“-Star seinen Followern damit sagen?

Mark Forster lässt Fans im Dunkeln – doch überrascht mit neuem Song

Eine Erklärung für die außergewöhnlichen Fotos gibt es nicht. Doch ganz leer gehen seine Fans trotzdem nicht aus. Denn: Mark Forster hat einen neuen Song herausgebracht.

Mark Forster bei der Aufzeichnung des „Kölner Treffs“ am 6. Dezember 2019. Foto: imago images

Zum 50. Geburtstag von „Die Sendung mit der Maus“ hat er das Lied „Ich frag die Maus“ produziert. Ab Freitag, den 26. Februar, bekommen seine Anhänger endlich wieder etwas Neues von Mark zu hören.

Auch um seine „The Voice“-Kollegin Lena Meyer-Landrut ist es still geworden. Doch für diese wichtige Botschaft brach die Sängerin ihr Schweigen.