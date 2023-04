Mark Forster nach langer Zeit wieder aufgetaucht – „Breche mein Schweigen“

Huch? Wer meldet sich denn da so plötzlich wieder auf Instagram zu Wort? Die Fans von Mark Forster dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie ihr Idol plötzlich in einer Instagram-Story entdecken.

Dabei meldet sich der 40-Jährige nicht ohne Grund bei seinen Followern. Mark Forster hat nämlich wichtige Neuigkeiten, die er unbedingt loswerden möchte. Dafür bricht er jetzt, wie er selbst sagt, sein Schweigen.

Mark Forster taucht aus der Versenkung auf

Lange ist es her, dass die 1,1 Millionen Follower des Sängers und Songwriters etwas von ihm gehört haben. Schließlich ist sein letzter Beitrag vom 21. Februar und somit schon über einen Monat alt. Doch jetzt spricht Mark Forster direkt zu seinen Fans.

„Hallo Leute, hier ist Mark Forster. Hui, lange nicht mehr gesehen! Ich befinde mich an einem geheimen Ort und trotzdem breche ich bereitwillig mein Schweigen, um euch von einer Sache zu berichten. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir unsere Stadionshow auf dem Betzenberg in Kaiserslautern spielen werden.“

Mark Forster kündigt zwei Konzerte an

Bevor der ehemalige „The Voice Kids“-Coach jedoch dieses Konzert spielt, gibt es zwei andere Termine, wie er höchstpersönlich verrät: „Davor gibt es zwei Shows für uns zum Üben. Und zwar am 9. und 10. Juni 2023 in Steinbach-Langenbach!“

Weiter erzählt der 40-Jährige: „Es werden auf jeden Fall zwei besondere Shows. Wir spielen das Programm so, wie wir es im Stadion auf dem Betzenberg spielen werden. Wir sind sehr aufgeregt und freuen uns, euch da zu sehen!“

