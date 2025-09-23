Oben ohne: Mark Forster zeigt sich erstmals ohne Cap und Brille

Es ist eine Prämiere der besonderen Art. Mark Forster (42) zeigt endlich, wie er wirklich aussieht. Der Sänger, bekannt für Cap und Hornbrille, legte beides ab. Auf Instagram postete er am Montag (22. September) ein Foto. Ohne Brille, ohne Mütze, mit echtem Haar.

Sein Kommentar dazu klingt selbstironisch. „Hair Reveal plus lachendes Foto, the world is slowly healing.“ Der „Au Revoir“-Interpret weiß also genau, was er da auslöst.

Mark Forster ungefiltert

Fans sehen auf dem Instagram-Foto leicht angegraute Haare, ein paar Falten und ein ehrliches Lächeln. Dazu fallen Schrammen an Auge und Mund auf. Doch seine Anhänger dürfen beruhigt sein. Vermutlich sind die Wunden nur Make-up. Wahrscheinlich für einen Videodreh in Japan.

Die Reaktionen sind eindeutig. Die Kommentarspalte feiert den Sänger. „Reveal wurde Zeit“, schreibt ein Fan. „Krass, wie anders du ohne deine Big Peaces, Brille und Cap aussiehst.“ Andere jubeln: „Sieht richtig gut aus, ohne Cap und Brille.“ Und: „Kannst dich gerne öfter so zeigen.“

Sogar Stars mischen mit. Selbst Lena Meyer-Landruts Make-up-Artist Philipp Verheyen schwärmt: „Hot, hot, hot.“

Seit Jahren gehört die Cap zu Forsters Markenzeichen. Egal ob in Castingshows, auf Konzerten, in Interviews, ohne Kopfbedeckung hat man ihn fast nie gesehen. Umso größer der Effekt jetzt.