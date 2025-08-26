Mario Basler will Deutschlands dümmster Promi werden: „Als Sportler will man immer gewinnen“

Er ist einer der begnadetsten Fußballer, die Deutschland je hervorgebracht hat. Seine Art zu kicken, bleibt für immer unvergesslich – Mario Basler. Den aktiven Teil des Fußballs hat der einstige Star von Werder Bremen und Bayern München mittlerweile hinter sich gelassen.

Heute ist Basler, neben seiner Aufgabe als Fußball-Experte, vor allem für unvergessliche Auftritte im TV bekannt. Man denke nur an das „Sommerhaus der Stars“ bei dem er 2022 zusammen mit Doris Büld den sechsten Platz belegte. Und bald kommt ja noch eine ganz neue Show dazu.

Wird Mario Basler Deutschlands dümmster Promi?

In „Deutschlands dümmster Promi“ will Mario Basler gerne zu eben jenem werden. Oder etwa doch nicht? Wir haben nachgefragt.

Wie schwer ist es, sich absichtlich dumm zu stellen?

Wieso stellen …? (lacht) Es ist schon lustig, wie viele Leute sich Gedanken zu diesem Fernsehformat machen. Es ist ein Spaß, trotz des provokanten Namens der Show.

Was hat Sie an „Deutschlands dümmster Promi“ gereizt?

Ich sage mal so, man hat es mir leicht gemacht, daran teilzunehmen. Außerdem reizt mich alles, bei dem andere vielleicht ein bisschen überlegen.

Worum geht es in „Deutschlands dümmster Promi“?

Die Regeln des Comedyformats sind einfach erklärt

Acht Prominente treten gegeneinander an – mit dem Ziel, möglichst schlecht abzuschneiden

Wer zu schlau ist, zu viele Aufgaben richtig löst – fliegt raus

Nur wer konsequent versagt, hat die Chance auf den Titel

Moderiert wird die Show von Amira Aly und Christian Düren

Will man eine Show mit diesem Titel wirklich gewinnen, oder freut man sich hier mehr über den Vizetitel?

Als Sportler will man immer gewinnen, ich war Deutscher Meister, Pokalsieger, da darf so ein Titel natürlich nicht fehlen, oder?

Sie treten in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger auch in Shows auf. Was macht mehr Freude: Kicken oder TV?

Selbstverständlich die diversen Shows im TV, das macht in der Regel immer viel Spaß. Die Zeit des aktiven Fußballspielens ist schon lange vorbei, da spielt mein Körper nicht mehr mit. Ab und zu mal ein paar ‚Standards‘ bei Prominentenspielen, das war es aber auch schon.

Die erste Ausgabe von „Deutschlands dümmster Promi“ ist ab dem ersten September um 20.15 Uhr, auf ProSieben und Joyn zu sehen. Neue Folgen gibt es wöchentlich.