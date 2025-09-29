Mario Barth zeigt sich völlig verändert – „Nun ist es raus!“

Comedian Mario Barth sorgt wieder für Gesprächsstoff – diesmal nicht mit einem neuen Bühnenprogramm, sondern mit einem ungewöhnlichen Selfie auf Instagram. Statt wie gewohnt in cooler Pose zeigt sich der Comedian mit bunten Verzierungen im Gesicht und beweist dabei, dass er auch privat für eine Portion Humor zu haben ist.

Mit diesem ungewohnten Look präsentiert sich der 51-Jährige von einer ganz neuen Seite. Doch natürlich bleibt Mario Barth sich treu: Mit einem augenzwinkernden Kommentar nimmt er die Verwandlung selbst auf die Schippe – und begeistert damit sofort seine Fans.

Mario Barth zeigt sich von einer neuen Seite

Ein flotter Spruch, ein lässiger Auftritt und ein verschmitztes Lächeln – dafür ist Comedian Mario Barth bekannt. Auf Instagram zeigt er sich nun von seiner privaten Seite und beweist einmal mehr, dass sein Humor auch im Alltag stets ein treuer Begleiter ist.

+++ Mario Barth reibt sich die Augen – „Wie geil ist das denn?“ +++

Mario Barth veröffentlicht ein Selfie, wobei das Gesicht des Comedians in ein wahres Kunstwerk verwandelt wurde. Während seine Stirn unter anderem von einem Schmetterling und einem Regenbogen geziert wird, schmücken zwei schwarze Kreise seine Wangen. Dazu schreibt Mario Barth: „Nun ist es raus! Ich habe seit über 20 Jahren ein und den selben Maskenbildner. Doch ihr wisst es, ich habe acht Patenkinder. Die Konkurrenz schläft nicht. Was sagt ihr zum Ergebnis?“

Fans sind hellauf begeistert

Die Fans von Mario Barth sind hellauf begeistert und lieben den Comedian für seinen Humor, wie die unzähligen Instagram-Kommentare zeigen:

„Der Schmetterling steht Dir besonders gut….der unterstreicht Deinen rostigen Teint!“

„Na, geht doch. Endlich siehste mal gut aus!“

„Ja super, so solltest du immer rumlaufen!“

„So super ,einen so tollen coolen Patenonkel zu haben. Nicht ohne Grund sind es nun 8 Patenkinder. Respekt!“

„Bitte so auf die Bühne. Ich wette, dass du dich nicht traust!“

Mit seinem kreativen Selfie zeigt Mario Barth einmal mehr, warum er seit Jahren zu den beliebtesten Entertainern Deutschlands gehört. Sein Humor, seine Selbstironie und die Nähe zu seinen Fans machen ihn zu einem echten Publikumsliebling – ganz egal, wie er dabei aussieht!