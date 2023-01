Mario Barth von Autofahrer beleidigt: Er zögert keine Sekunde

Als Prominenter hat man es in der Öffentlichkeit oft nicht leicht. Ständig wird man erkannt, angesprochen, um Fotos oder Autogramme gebeten. Das dürfte auch Comedy-Star Mario Barth nicht anders gehen. Schließlich ist der 50-jährige Berliner bereits seit über zwanzig Jahren im Geschäft und dementsprechend bekannt.

Doch auch wenn die meisten Menschen es gar nicht böse meinen, gibt es auch Personen, die nicht so gut auf einen Prominenten zu sprechen sind. Ob das in dem Fall, den Mario Barth in seinem Bühnenprogramm schildert, eine Rolle gespielt hat, oder ob dies jedem hätte passieren können, ist nicht überliefert. Doch worum geht es eigentlich?

Mario Barth wird von Autofahrer angepöbelt

„Ich fahre also von der Autobahn runter und irgendeinem bin ich nicht schnell genug gefahren“, schildert der Komiker eine Situation, die sich genauso abgespielt haben soll. Barth weiter: „Stehe an der Ampel, macht der die Scheibe runter, völlig aggressiv. Macht die Scheibe runter und ich denke, oh ich mache die Scheibe auch mal runter, vielleicht hat er ja den Weg vergessen und wollte mich fragen. Und brüllt original von seinem Auto in mein Auto: Ich fi**e deine Mutter!“

Wie unhöflich. Das wollte Mario Barth auf keinen Fall auf sich sitzen lassen. „Ich komme aus Kreuzberg“, reagierte der 50-Jährige dezent verschnupft und schilderte dann seine Antwort auf die widerliche Verbalattacke: „Ich sag‘: Wat machst du?“

„Ich fi**e deine Mutter“, habe der Mann dann erneut erwidert, so Barth. Doch mit der entwaffnenden Antwort des Komikers habe der dann wohl nicht gerechnet. „Ich sag‘: Fahr mal ran da. Fährt er ran, dachte es gibt auf die Fresse. Ich sag‘: Was? Du fi**st meine Mutter? Sagt er: ja. Ich sag‘: Wie alt bist du? Warum? Ich habe gefragt, wie alt du bist? Sagt er: 28. Ich sag: Das hätte meine Mutter mir gesagt.“

Mehr Nachrichten:

Die Fans jedenfalls amüsieren sich köstlich über den genialen Konter. „Beste Antwort aller Zeiten, feiere ich“, lobt beispielsweise eine Followerin. Und eine andere scherzt: „Nee nee .. auch Mütter haben Geheimnisse.“ Seine aktuelle Tour führt Mario Barth 2023 unter anderem noch nach Dortmund und Oberhausen. Termine und Tickets findest du auf der Homepage von Mario Barth.