Mario Barth: Erschreckendes Foto – „Hat deine Frau dich verprügelt?“

Comedian Mario Barth schockiert seine Fans auf Instagram mit einem besorgniserregenden Foto. Unter dem Beitrag fragt er seine Follower, nach deren Einschätzung, was mit ihm passiert ist.

Dass er in den sozialen Medien immer mal wieder für Lacher mit seinen Bildern sorgt, ist bei Mario Barth Gang und Gebe. Doch jetzt zeigt sich der 49-Jährige von einer anderen Seite.

Mario Barth postet Bild mit blauem Auge

„Warum habe ich ein blaues Auge? Was denkt ihr?“, fragt Mario Barth seine Fans unter dem Beitrag. Auf dem Foto sieht man ihn, wie er gequält in die Kamera schaut und ein leichtes Lächeln auf den Lippen hat. Eigentlich alles ganz normal wäre da nicht das blaue Auge. Der 49-Jährige offenbart jedoch nicht, was ihm passiert ist.

Das ist Mario Barth:

Mario Barth wurde am 1. November 1972 in Berlin geboren

Seit 2003 ist der Comedian mit seinem Live-Programm auf Tour: „Männer sind…“

Seit 2013 enthüllt er in seiner Show „Mario Barth deckt auf“ bei RTL Steuerverschwendungen

Sein Markenzeichen: der Spruch: „Kennste?“

Seine Freundin ist immer wieder Teil seiner Comedy-Programme

Die Frau an seiner Seite hält Mario Barth aber privat

Mario Barth: Seine Fans haben wilde Spekulationen

Auf Instagram häufen sich die Kommentare, was denn nun mit ihm passiert sein könnte. Dabei haben viele Fans dieselbe Vermutung. Hier einige Meinungen:

Hast von deiner Freundin eine um die Ohren bekommen?

Kaffee getrunken und der Löffel war noch in der Tasse.

Beim öffnen der Sektpulle nochmal nachgucken wollen, warum der Korken „klemmt“.

Schminkversuche eines der Patenkinder.

Hat deine Frau dich verprügelt?

Wer oder was letztendlich verantwortlich für das Veilchen ist, bleibt noch ungeklärt.

