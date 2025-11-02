Mario Barth völlig ratlos: Er entschuldigt sich sofort

Wer Comedian Mario Barth regelmäßig verfolgt, weiß: Der Entertainer ist gleich mehrgleisig unterwegs! Neben TV- und Showauftritten gibt er ebenfalls auf Social Media und in seinem Online-Shop Vollgas.

Hier bietet er diverse exklusive Fanartikel, unter anderem T-Shirts und selbst eigene Marmeladen, an. Doch mit einer grünen Regenjacke mit der Aufschrift „Ich gender nicht!“ spaltet er aktuell seine Instagram-Community – und das auf ganz unterschiedliche Weise.

Während viele begeistert sind, andere wiederum mit der Message hadern, stört einen Mann etwas ganz anderes. Mario Barth lässt seinen Kommentar nicht auf sich sitzen und meldet sich direkt zu Wort.

Mario Barth reagiert auf Fankommentar

Der Nutzer namens Thorsten kommentierte nach Mario Barths Aussage: „Ey, König der schlechten Unterhaltung! Ich habe dich noch nie geguckt. Ich fand dich schon immer kacke. Aber jetzt, wo du eine Plastikjacke verkaufst, finde ich dich richtig kacke und schau dich schonmal gar nicht.“

Eine Kritik, über die sich der Entertainer lange den Kopf zerbrach. Er wendet sich sofort an Thorsten und ist zutiefst irritiert. „Ich komme ja mit vielem klar. Aber er hat doch gesagt, dass er mich noch nie geguckt hat und mich immer kacke fand. Jetzt wo ich eine Plastikjacke verkaufe, findet er mich kackerer?“, wundert er sich.

Und auch auf das Herstellungsmaterial der grünen Regenjacke geht Mario Barth ein. Er erklärt, dass er sich vielmals entschuldigen müsse, da sie aus Kunststoff hergestellt wurde. Doch die Auswahl war bewusst: So sei sie nach seiner Aussage stark wasserabweisend.

„Hallo Thorsten! Das sind deine fünf Minuten Ruhm!“

Die Resonanz auf sein Instagram-Reel ist sehr groß: zahlreiche Fans feiern Mario Barth und pflichten ihm bei. „Mach dir nichts draus. Es gibt genug Komische da draußen, doch für uns bleibst du einer der Unterhaltsamsten“, schreibt ein Anhänger.

Ein weiterer fügt humorvoll hinzu: „Hallo Thorsten! Das sind deine fünf Minuten Ruhm!“ „Wenn er dich nicht guckt, wieso schreibt er dann auf deinem Account?“, wundert sich ein anderer Fan. Schlussendlich bleibt es spannend, ob Thorsten noch einmal von sich hören lässt…