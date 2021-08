Mario Barth: Verwirrendes Video – „Ich habe richtig Sche*ße gebaut“

Man muss nicht alles verstehen, was auf dieser Welt geschieht. Das mussten nun auch die Fans und Follower von Comedy-Star Mario Barth am eigenen Leib erfahren.

Was war passiert? Am Dienstagabend hatte sich Mario Barth mit einem Video bei seinen Instagram-Followern gemeldet. Unbedingt bis zum Ende ansehen müsse man sich eben jenes Video, so Barth in der Beschreibung bei Instagram. Warum? Das weiß wohl nur er selbst.

Mario Barth: Dieses Video wirft Fragen auf

Doch was geschah eigentlich in dem Video? Man sah Mario Barth unter einem Holzdach sitzen, der Komiker schaut direkt in die Kamera.

„Es ist wieder so weit, ich muss mich entschuldigen“, beginnt der Comedian sein Video. Und weiter: „Worum geht's dieses Mal? Ich habe einen Riesenfehler gemacht, ich habe richtig Scheiße gebaut, es gab auch ein Shitstörmchen.“

Mario Barth: Fans verwirrt – „Hab ick jetz nich gecheckt“

Aha. Welches 'Shitstörmchen' er nun meint... unklar. Doch das Video geht noch weiter. „Wir sind gerade mit meinem engsten Team, was die Tournee betrifft, Licht, Ton, Bühnenbau, Security, Veranstaltung, Merchandising, Video, mit denen, mit dem härtesten Kern, bin ich...“

Und da bricht die Aufnahme plötzlich ab. Was das soll? Unklar. Die Fans jedenfalls sind verwirrt. „Ich würde ja gern bis zum Schluss schauen..... der fehlt nur scheinbar“, schreibt eine Anhängerin. Und ein anderer Follower fügt an: „Hab ick jetz nich gecheckt, für wat haste dich jetz entschuldigst.“

Bislang hat Mario Barth die Aktion noch nicht aufgeklärt. Man darf also gespannt sein, ob und wenn ja, was da noch kommt.