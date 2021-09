Mario Barth: Hohn und Spott für Duisburg – „Kinderspiel 2.0“

Es geht wieder los. Mario Barth ist wieder auf dem Weg, um neue Folgen seiner „Mario Barth deckt auf“-RTL-Sendung zu drehen. Das zumindest verriet der Komiker am Montagmittag auf Instagram. Und es scheint, als würde es Barth nach NRW ziehen.

So verriet Mario Barth, dass er bereits in aller Frühe aufgestanden, um pünktlich den Flieger nach Düsseldorf zu bekommen, wie der 48-Jährige in einem Instagram-Video verrät. Doch wohin geht es?

Mario Barth: Bild aus Duisburg wirft Fragen auf

Das wollte Barth zunächst nicht verraten. Dann jedoch gab er in seiner Story doch noch einen Hinweis. So teilte der Komiker ein Bild von einem – doch recht übersichtlich gestalteten – Spielplatz in Duisburg. So sieht man auf dem Bild lediglich ein Stück Wiese samt schlecht bewachsener Brachfläche. Davor steht ein Schild, das darauf hinweist, dass es sich bei dieser Fläche um einen „öffentlichen Kinderspielplatz“ handele.

----------------------------

Das ist Mario Barth:

Mario Barth wurde am 1. November 1972 in Berlin geboren

Ist Comedian und Moderator

Seit 2003 ist er mit einem Live-Programm unterwegs: "Männer sind..."

Seit 2013 enthüllt er in seiner Show "Mario Barth deckt auf" Steuerverschwendung

Sein Markenzeichen ist der Spruch: "Kennste?"

Seine Freundin ist immer wieder Teil seiner Programme

Um die Frau an seiner Seite macht Mario Barth aber ein großes Geheimnis

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

---------------------

Für Mario Barth ein Anlass zu Spott. „Das ist doch mal ein Kinderspiel 2.0. So modern, den siehst du gar nicht“, witzelt der Komiker. Naja. Unrecht hat er nicht.

----------

Mehr Promi-News:

Die Wollnys: Loredana teilt Foto! „Übertreib's nicht“

Heidi Klum lässt Bombe platzen: „So schwer, nichts zu sagen“

Helene Fischer: Wundervolle Nachricht – das kann jetzt jeder sehen

------------

Mario Barth teilt wirres Video: Fans rätseln

Zuletzt jedoch sorgte Mario Barth selbst für Fragezeichen bei seinen Fans. So teilte der 48-Jährige ein Video, in dem er sich zunächst bei seinen Followern entschuldigte. Als es jedoch darum ging, warum er sich denn überhaupt entschuldige, bricht das Video plötzlich ab. Was war denn nur passiert?