Mario Barth rastet wegen beliebtem Produkt aus – „Ich bin geschockt wie die Sau“

Dass sich Mario Barth gerne und auch häufig mal aufregt, dürfte wohl niemandem bislang entgangen sein. Ob es die Macken seiner Freundin sind oder mutmaßliche Steuerverschwendungen. Mario Barth ist schnell auf 180.

Das bewies er auch in einem aktuellen Video auf Instagram. Und dabei ging es doch nur um eine Zigarette. Besser gesagt um eine elektronische Zigarette. Die hatte sich nämlich ein Freund des Komikers gekauft und in seinem Beisein geraucht.

Mario Barth rastet wegen E-Zigarette völlig aus

Bei dem Ausraster ging es jedoch nicht, wie man zunächst denken könnte, um die gesundheitlichen Schäden des Glimmstengels. Nein, viel mehr ging es um die Farbe und die technischen Widrigkeiten der elektronischen Kippe.

So sieht man den Freund von Barth an der Zigarette ziehen, während gleichzeitig ein USB-Kabel angeschlossen ist. „Ich bin schon wieder geschockt wie die Sau. Die Leute haben ein Recht das zu erfahren“, kündigt Mario Barth sein Video an. Und meckert dann weiter; „Ich möchte euch zeigen, wie asozial das ist. Alter, du musst (deine Zigarette, Anm.d. Red.) mit einem USB-Ministick an eine Ladestation gehen, weil du sonst nicht rauchen kannst.“

Zigaretten in Rosegold – Ein No-Go für Mario Barth

Doch das ist noch nicht alles. Schließlich ist die Zigarette nicht wie gewohnt in weiß und hellbraun gehalten, sondern in rosegoldenem Gewand. „Kippen in Rosegold geht gar nicht“, so Barth. „Das ist unmännlich, wie Segway fahren. Hör auf damit. Rauch gar nicht oder männlich. Am besten gar nicht.“

Immerhin mit der letzten Aussage hat Mario Barth recht.