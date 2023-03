Mario Barth zetert nach Auftritt: „Das ist doch scheiße, Mensch“

Er ist einer der erfolgreichsten Komiker im deutschsprachigen Raum: Mario Barth. Bereits mit seinem ersten Bühnenprogramm „Männer sind Schweine, Frauen aber auch!“ spielte sich der Berliner in die Herzen seiner Fans und auch heute, mehr als zwanzig Jahre später, füllt der 50-Jährige noch immer die Hallen. Auch wenn die Auftritte zunehmend kräftezehrender werden, wie Mario Barth offen zugibt.

Bei Instagram meldete sich Mario Barth nun nach einem Auftritt seiner Show „Männer sind Frauen, manchmal aber auch … vielleicht“ in Salzburg zu Wort. Und der Berliner hat sich für seine Fans in Österreich völlig verausgabt. „Das ist doch scheiße, Mensch“, zetert der Komiker. Aber hey, was ist eigentlich passiert?

Mario Barth schimpft nach Auftritt in Salzburg

„Heute machen wir kürzer“, ruft Barth in gleicher Lautstärke weiter, um dann seinen edlen Zeitmesser in die Kamera zu halten und vorzulesen, dass es schon wieder 23.15 Uhr geworden sei. Dabei habe er sogar „Sachen weggelassen“, scheint Mario selbst nicht ganz zu verstehen, wo schon wieder die Zeit geblieben ist.

Scheinbar spielten die Fans eine gewichtige Rolle. „Die waren auch gut drauf. Dann hier noch mal. Was Neues eingebaut. Hier, die Dings war lange. Das Ding ist, wenn du was weglässt, ist das bei mir so drinne, dass ich denke, ich bin zu kurz, weil das ein Timing ist. Dann schiebe ich noch was rein“, erklärt der Komiker.

„Ist zu lang. Für die Leute super, aber ich bin ja mittlerweile auch schon 28“, scherzt Barth, um im Anschluss eine Flasche Wasser zu exen und sich schon auf seinen nächsten Auftritt vorzubereiten. Die Fans danken ihm jedenfalls für sein Durchhaltevermögen.

„Hast du gut gemacht. Das war wie immer geil“, schreibt beispielsweise eine Followerin auf Instagram. Eine weitere ergänzt: „Mario, Du bist eben ein Profi und auch noch ein verdammt guter dazu.“ Und ein Dritter scherzt: „Jammer nicht, andere sind ständig am Überstunden kloppen, dass sie zurechtkommen.“ Ob Barth die Überstunden extra bezahlt bekommt, darf allerdings angezweifelt werden.