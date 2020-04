Mario Barth schießt gegen Michael Wendler: „Was soll man ...“

In seiner Show "Mario Barth deckt auf!" schießt der Entertainer gegen Michael Wendler.

Mario Barth ist wieder da! Der Entertainer meldet sich mit zwei neuen Folgen seiner Show „Mario Barth deckt auf!“ bei RTL zurück - Michael Wendler bekommt dabei sein Fett weg.

Außerdem muss sich neben der Corona-Krise unter anderem auch der Berliner Flughafen warm anziehen in der Show von Mario Barth. Doch was hat das mit Michael Wendler zu tun? Dazu kommen wir später.

Mario Barth nimmt Flughafen BER unter die Lupe

Es ist ein Projekt, bei dem es scheint, als würde es nie enden: Der Flughafen Berlin-Brandenburg. Vor 14 Jahren begann der Bau des Verkehrsflughafen, am 31. Oktober 2020 sollte endlich die langersehnte Eröffnung stattfinden sollen, nachdem der Termin bereits mehrmals verschoben worden war. Zur Erinnerung: Ursprünglich hatte der Flugbetrieb bereits im November 2011 starten sollen.

Knapp sieben Monate vor der Eröffnung nun das: Der Flughafen ist immer noch nicht fertig.

----------

----------

Mario Barth schießt gegen Michael Wendler

Mario Barth nimmt das Projekt genauer unter die Lupe, ist sogar vor Ort. Und dann tut der 47-Jährige etwas Illegales: Mit einer versteckten Kamera in einem Stein verschafft er sich Zutritt. Dass das nicht erlaubt ist, ist dem Berliner klar. Doch Sorgen scheint er sich nicht zu machen, lieber nutzt er die Gelegenheit, um gegen Schlagerstar Michael Wendler zu schießen.

Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller. Foto: imago images / Future Image

„Hoffentlich sieht uns keiner“, sagt er in die Kamera. „Hätten wir mal den Wendler hingestellt. Da wäre die Polizei direkt wieder weggefahren. Die hätten sich nur gedacht: 'Was soll man bei dem in Rechnung stellen?'.“

----------------------

Das ist Mario Barth:

Mario Barth ist ein deutscher Komiker und Moderator

Er wurde am ersten November 1972 in Berlin geboren

Er ist katholisch und war in seiner Jugend Messdiener

Im Juni 2014 erreichte Mario Barth einen neuen Weltrekord, indem er mit 116.498 Zuschauern „das größte Publikum für einen Komiker in 24 Stunden“ im Berliner Olympiastadion hatte

---------------------

Michael Wendler und Laura heiraten

Damit spielt Mario Barth auf die Insolvenz von Michael Wendler an - die hat er aber mittlerweile durch. Gut so, denn schon bald steht die Hochzeit mit seiner blutjungen Freundin Laura Müller (19) an. Hier mehr dazu>>> (cs)

„Mario Barth deckt auf!" läuft wieder am Mittwoch, 15. April, um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.