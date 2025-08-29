Mario Barth lacht sich ins Fäustchen – Comedian hat die Nase vorn

Am Donnerstagabend (28. August) kämpften zahlreiche Sender wieder um die Gunst des Publikums, vor allem zur begehrten Primetime um 20.15 Uhr. Hier entscheidet sich der Wettbewerb zwischen den großen Sendern, wer die meisten Zuschauer anzieht und in der Zielgruppe punkten kann.

Besonders im Fokus stehen bei den Verantwortlichen die 14- bis 49-Jährigen, da diese Zielgruppe für Werbepartner besonders interessant ist. Auch andere Zielgruppen, wie die 14- bis 59-Jährigen und das Gesamtpublikum, spielen eine wichtige Rolle. Am Ende hat meist derjenige Sender die Nase vorn, der sowohl eine starke Sendung als auch eine interessante Zielgruppenansprache bietet. RTL konnte sich am Donnerstagabend klar durchsetzen und mit „Mario Barth deckt auf: Deutschland steht still“ starke Quoten einfahren.

Mario Barth dominiert in der Zielgruppe

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung einen Marktanteil von 11,0 Prozent. Insgesamt schalteten 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Damit holte RTL den Primetime-Sieg in der Kernzielgruppe und setzte sich gegen starke Konkurrenz durch.

Neben der erfolgreichen Spezialausgabe von „Mario Barth deckt auf“ konnte RTL auch auf Tagesbasis überzeugen: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte der Sender einen Tagesmarktanteil von 9,1 Prozent. Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag RTL mit 8,3 Prozent auf einem starken Niveau. Konkurrenz bekam die Comedy-Show von Mario Barth allerdings durch den Spielfilm „Inferno“ bei Vox, der mit 10,3 Prozent Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe am besten abschnitt.

In den 14- bis 59-Jährigen führte jedoch ARD mit dem Krimi „Nord bei Nordwest“ das Ranking an. Trotzdem schlug sich Mario Barth auch hier mit einem soliden Marktanteil von 8,9 Prozent erfolgreich. Das „1% Quiz“ mit Jörg Pilawa bei Sat.1 folgte in dieser Zielgruppe mit einem Marktanteil von 7,3 Prozent und landete hinter der RTL-Comedyshow.

Mario Barth punktet bei allen Zuschauern

Im Gesamtpublikum konnte das „1% Quiz“ von Sat.1 einen leichten Vorsprung für sich verbuchen: Mit 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag es knapp vor Mario Barths Show, die auf 1,27 Millionen kam. Vox reihte sich mit „Inferno“ und 1,19 Millionen Zuschauern auf Platz drei ein.

Kabel Eins konnte mit „Achtung Abzocke“ ebenfalls zufrieden sein und erreichte 740.000 Zuschauer sowie 7,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. RTLzwei schloss den Abend mit dem Format „Mensch Retter“ und einem Marktanteil von 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ordentlich ab.

ProSieben hingegen erwischte einen schwachen Abend: Die Rankingshow „Darüber staunt die Welt“ kam lediglich auf einen Marktanteil von 3,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Auch das nachfolgende Format „Aushalten: Nicht lachen“ lief mit 4,3 Prozent eher enttäuschend. So blieb ProSieben im Wettbewerbsvergleich deutlich hinter den großen Konkurrenten zurück.

