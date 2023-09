Mario Barth macht Geständnis – „Habe euch alle belogen“

Am Freitagabend (29. September) meldet sich Mario Barth noch zu später Stunde bei seinen Fans. Es geht um ein ernstes Thema, denn der Comedian möchte eine Beichte ablegen. Für gewöhnlich entlarvt der Berliner in seiner RTL-Sendung „Mario Barth deckt auf“ schlimme Fälle von Steuerverschwendung, doch nun ist er der Sünder.

Beschwerden haben den Komiker erreicht und eine scheinbare Lüge von ihm aufgedeckt. Nun möchte Mario Barth zu den Vorwürfen Stellung beziehen.

Mario Barth äußert sich zu „Lüge“

„Auch wenn es mir sehr schwerfällt, muss ich es euch sagen: Ich habe euch belogen“, mit diesen ernsten Worten spricht Mario Barth zu seinen Followern. Auf Instagram veröffentlicht der 50-Jährige nun ein Video und möchte ein Geständnis ablegen. Er sitzt an einem Tisch und guckt mit düsterer Miene in die Kamera, dann führt er seine Rede weiter: „Warum? War es Feigheit? Angst vor Shitstorm? Ein Mann, der sonst immer sagt, was er denkt, hat jetzt doch Angst?“

Und alle Welt fragt sich zunächst, was der Auslöser für diese nachdenklichen Worte sind. Mario Barth klärt auf: „Die gute Seele unseres Hauses hat für mich und unsere Liebsten einen Käsekuchen gebacken – so habe ich es zumindest gepostet. Aber viele Hunderttausende, fast Millionen, ach man könnte sagen Milliarden Menschen haben sich beschwert, dass das kein Käsekuchen, sondern ein russischer Zupfkuchen sei.“

Da war doch was?!

Wer den ironischen Unterton zuvor noch nicht wahrgenommen hat, weiß spätestens jetzt, dass Mario Barth nicht wirklich gelogen hat. Denn genau genommen ist ein Russischer Zupfkuchen eine Mischung aus Schoko- und Käsekuchen. Doch rührt die Aufregung vielleicht von einer anderen Seite her, wie der Comedian vermutet? „Habe ich mich nicht getraut das Wort zu sagen? Darf man noch „Russischer Zupfkuchen“ sagen? Ich weiß es nicht, aber ich möchte mich trotzdem entschuldigen“, fügt er leicht sarkastisch hinzu.

In der Tat gab es 2022 kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges einen Vorfall in Baden-Württemberg, der für Aufruhr sorgte. Eine Bäckerei wollte ein Zeichen der Solidarität für die Ukraine und gegen den Einmarsch Russlands setzen und benannte den „Russischen Zupfkuchen“ kurzerhand um, indem sie das Wort „Russisch“ strichen. Empörung machte sich breit und wenig später entschuldigte sich die Bäckerei und machte die Änderung rückgängig.