Marietta Slomka: Nach dem „heute journal“ kann es jeder sehen

In einer Welt, in der Nachrichten und Information ständig verfügbar sind, bleibt Marietta Slomka mit ihrer Berichterstattung eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Seit Jahren hat sie sich einen Platz beim „heute journal“ gesichert und führt souverän durch die Nachrichtensendung im ZDF. Die Beliebtheit der wichtigsten Tagesthemen schlägt sich auch in den Zuschauerzahlen nieder.

Denn das „heute journal“ kann weiterhin mit starken Quoten glänzen, wie „DWDL“ weiß. Am Mittwoch (7. August) erreichte die von Marietta Slomka moderierte Nachrichtenshow im ZDF 6,59 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Dies machte einen Marktanteil von satten 30,6 Prozent aus. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die Sendung punkten. 1,46 Millionen Zuschauer wurden in dieser Altersklasse erreicht und ein Marktanteil von 32,7 Prozent erzielt.

Marietta Slomka: „heute journal“ muss sich geschlagen geben

Schlagen konnten die Werte des „heute journal“ nur noch Olympia. Das Sportereignis wurde ebenfalls im ZDF ausgestrahlt und zog vor allem mit Radsport die Quoten in die Höhe. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren schauten 6,74 Millionen Zuschauer zu – ein Marktanteil von 29,0 Prozent.

Auch in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah es für den Sender gut aus. Das Rad-Bahnfahren zog dort ebenfalls das meiste Publikum an und erzielte bei 1,74 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 36,6 Prozent. Kurz hinter dem Radsport konnten bei Olympia noch Leichtathletik und Boxen mit hohen Einschaltquoten überzeugen.

Im Vergleich zu den größeren Sendern trug das ZDF ebenfalls den Sieg davon. Mit insgesamt 26,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ab drei Jahren und einem Marktanteil von 28,3 Prozent bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sicherte sich der öffentlich-rechtliche Sender den ersten Platz.