Marie Wegener: Verwirrung um ESC-Teilnahme! Jetzt spricht sie Klartext

Lange war es ruhig um die DSDS-Siegerin Marie Wegener. Jetzt will die Duisburgerin völlig neu durchstarten. Mit frischem Look, neuem Sound und neuem Namen.

Alle Infos zu ihrem Neustart verrät sie exklusiv auf einem Interview auf Schlager.de. Mit 16 Jahren war sie 2018 die jüngste Siegerin, die es bei „Deutschland sucht den Superstar“ in Deutschland je gab. Ihr erstes Album „Königlich“ wurde von Dieter Bohlen produziert.

Marie Wegener: Imagewechsel 2024

Trotz der Pandemie: Auf der faulen Haut gelegen hat Marie Wegener nie. Sie war mit dem Musical „Beauty and The Beast“ auf Tour, außerdem singt Marie bei Heimspielen des American Football-Teams Rhine Fire. Das Team hat seinen Sitz in Düsseldorf, gespielt wird in der Schauinsland-Arena in ihrer Heimatstadt Duisburg.

Im Jahr 2024 soll vieles anders werden, Marie Wegener tritt ab sofort unter dem Künstlernamen Mary Lane auf. Sie will ihr Schlager-Image ablegen und komplett neu durchstarten. Mit englischsprachigem Pop. „Das heißt nicht, dass ich Schlager nicht mehr mag – ganz im Gegenteil!“, erklärt sie auf Schlager.de. Zu ihrem Imagewechsel passt ihr neuer Look. Aus dem Teenager ist eine junge Frau geworden.

Mary Lane: Spekulationen um ESC-Teilnahme 2024

Manche Medien titelten schon mit „Marie Wegener fährt zum Eurovision Song Contest 2024“. Dabei war sie beim Deutschen Vorentscheid, der am Freitagabend (16. Februar ) live in der ARD ausgestrahlt wurde, gar nicht dabei. Was steckt hinter dieser Meldung? Mary Lane hat schon oft bei Songwriting-Camps teilgenommen. Dort treffen sich talentierte Musikautoren, um gemeinsam Lieder auszudenken und zu perfektionieren.

Auch für den deutschen ESC war die Duisburgerin schon zu solchen Camps eingeladen worden. Für 2024 wurde sie allerdings nicht von NDR angefragt. Aber ein anderes kleines Land zeigt großes Interesse an Mary Lane und ihrem Talent. Tatsächlich landete in dem Zwergstaat San Marino ihr Song „Home“ in der engeren Auswahl für den Eurovision Song Contest in Malmö. Alles weitere dazu erfährst du exklusiv auf Schlager.de.