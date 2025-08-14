Marie Reim: „Was ich mir mein Leben lang gewünscht habe, ist jetzt wahr geworden“

Die Enttäuschung war ihr anzusehen. Im vergangenen Jahr hatte Marie Reim den großen Traum, es ihrer Mama Michelle gleichzutun. Für Deutschland zum ESC zu fahren. Mit ihrem Song „Naiv“ waren der damals 23-Jährigen auch gute Chancen ausgerechnet worden. Doch erstens kommt alles anders, und zweitens als man denkt.

Marie Reim wurde lediglich Sechste im Deutschen Vorentscheid, musste sich Sänger Isaak und dessen Song „Always On The Run“ geschlagen geben. Isaak holte beim ESC in Malmö 117 Punkte, belegte schlussendlich einen ordentlichen zwölften Platz. Wo Marie gelandet wäre, das können wir nicht sagen. Jede Prognose diesbezüglich wäre Kaffeesatzleserei.

Marie Reim über den ESC und das gefundene Glück

Doch würde Marie nochmals den Versuch wagen, Deutschland beim ESC zu vertreten? „Bis vor Kurzem hätte ich wahrscheinlich gesagt: Ja, auf jeden Fall“, berichtet uns die 25-Jährige. Doch das habe sich nun geändert.

++ Marie Reim begeistert beim „Schlagerherz“ auf Crange: Man merkte es ihr nicht an ++

„Wir haben so coole, große andere Pläne, dass der ESC vielleicht nebensächlich irgendwann noch einmal eine Sache werden könnte“, so Marie weiter. Er stehe jetzt aber nicht konkret auf ihrem Plan.

Schade eigentlich. Aber was für Pläne sind das denn genau? So richtig will sich Marie im Gespräch mit unserer Redaktion da noch nicht in die Karten schauen lassen. Sie stehe vor einem „riesigen Umbruch“ verrät uns die 25-Jährige lediglich. Es gebe viele neue Projekte. „Es wird wild, es wird sehr, sehr wild. Ich habe nicht nur in der Liebe jetzt das große Los gezogen, sondern in allen Lebensbereichen. Es ist als würde jetzt mein Karma zu mir kommen, für all das, an das ich mein Leben lang so fest dran gedacht und geträumt habe“, berichtet Marie. „Alles, was ich mir mein Leben lang gewünscht habe, ist jetzt wahr geworden. Auf einmal kommt das Karma in allen Lebensbereichen und deckt alles mit Glück ab. Das ist so schön.“

++ Michelle bemängelt Nachwuchs-Mangel im weiblichen Schlager: „Alles ist ein Brei geworden“ ++

Das klingt doch wundervoll!