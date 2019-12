BVB-Star Marco Reus – Freundin Scarlett gesteht unter Tränen: „Horror!“

View this post on Instagram

Anzeige Es ist soweit... Vor zwei Wochen war ich zusammen mit @soskinderdorfde für die Kampagne alle 13 Minuten in Berlin. Es war für mich persönlich eine sehr emotionale Erfahrung, die ich hier gerne mit euch teilen möchte, in der Hoffnung das dieses wirklich wichtige und zugleich extrem traurige Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt und wir gemeinsam etwas dagegen tun können. Ich persönlich war so berührt, verstärkt wahrscheinlich noch, weil ich selbst ja noch frisch gebackene Mama bin und es somit noch weniger nachvollziehen kann, dass Eltern ihren Kindern so etwas antun und das all diese schrecklichen Dinge, direkt vor unserer Nase passieren und wir nichts davon mitbekommen. Wenn euch mal etwas komisch vorkommt, ihr ein ungutes Gefühl habt, schaut nicht weg, sondern macht den Mund auf und unternehmt was! Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Ich möchte in dem Text gar nicht zu viel vorwegnehmen. Schaut euch das Video in Ruhe an, teilt mir gerne eure Empfindungen, Gefühle mit und auch gerne Ideen, die helfen können, etwas dagegen zu tun. #alle13minuten #soskinderdorf #weiljedereinefamiliebraucht