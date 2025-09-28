SIE ist die rechte Hand von Luxus-Makler Marcel Remus – „Er hat das Sagen“

Mallorca-Makler Marcel Remus (38) steht beruflich ganz oben – und das nicht erst seit seiner legendären Lifestyle-Night oder seinem Spitzenplatz im Gehälterranking. Doch hinter dem Erfolg steckt nicht nur harter Einsatz, sondern auch die Hilfe seiner größten Stütze: Mama Silke (59). Im Gespräch mit „RTL.de“ spricht sie offen über ihre Rolle im Leben des Sohnes – und warum die Rollen im Job manchmal vertauscht sind.

Schon früh war klar: Marcel geht seinen eigenen Weg. Während er in Deutschland in der Schule „nicht unbedingt eine Leuchte“ war, blühte er in Amerika auf. Dort lernte er, frei zu sprechen, und entwickelte eine neue Stärke. Heute führt er Millionenverhandlungen – auf Englisch und Spanisch. „Natürlich macht einen das als Mama stolz“, sagt Silke Remus.

Im Job ist Luxus-Makler Marcel Remus der Chef

Besonders spannend: Mutter und Sohn arbeiten heute Seite an Seite. „Im Geschäft ist Marcel mein Chef. Das unterscheiden wir auch sehr – beruflich hat er das Sagen und ich bin seine Angestellte.” Dabei sei der Makler „kein strenger Chef“, sondern locker im Umgang. Das Erfolgsgeheimnis? Ihr „sehr gutes Verhältnis“ und viel Humor. Das berichtet sie gegenüber „RTL.de„.

Die Zahlen unterstreichen den Triumph: 2024 machte Remus mit seinem Unternehmen einen Gewinn von 3,26 Millionen Euro brutto. „Ich sitze nicht jeden Abend und zähle mein Geld. Aber es ist schon eine crazy Zahl“, verriet er bei „Was verdient Deutschland“. Für Mama Silke ist klar: Sie ist „absolut stolz“.

Mutter Silke als seriöser Part

Auch wenn Marcel bei Terminen gerne sportlich auftritt, übernimmt Silke den eleganten Gegenpart. „Während er in kurzer Hose erscheint, übernehme ich den seriösen Part“, erzählt sie lachend. Oft sei es aber ein Geben und Nehmen: „Ich lerne bei den Terminen auch noch von meinem Sohn.“

Doch trotz des lockeren Umgangs bleibt das Geschäft streng geregelt. „Wenn ich aus einer Verhandlung komme, gebe ich ihm sofort ein Update. Das erwartet er auch. Er weiß über alles Bescheid und kennt jede Mail.“ Die Balance zwischen Mutterrolle und Angestellte sei manchmal herausfordernd – doch das Vertrauen mache es leicht.

Ende des Jahres feiert Silke Remus ihren 60. Geburtstag. Ihr größter Wunsch ist simpel und ehrlich: „Einfach gesund bleiben, das ist das Wichtigste.” Und falls Sohn Marcel tatsächlich schon mit 40 Jahren in Ruhestand gehen sollte? Dann lacht Silke verschmitzt: „Muss ich eben die Geschäfte weiterführen.“