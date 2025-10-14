Autsch! Marc Terenzis Tochter macht Stiefpapa Florian Fischer zum „besten Papa der Welt“

Das dürfte Marc Terenzi wehgetan haben. Seine Tochter Summer (19) hat auf Instagram einen Geburtstagsgruß gepostet – und darin nicht etwa ihren leiblichen Vater erwähnt, sondern Sarah Connors Ehemann Florian Fischer.

Der Manager und Lebenspartner der Sängerin feierte am Montag (13. Oktober) Geburtstag. Dazu schrieb Summer unter ein gemeinsames Foto in ihrer Instagram-Story: „Happy Birthday an den besten Papa auf der Welt.“ Das Wort Papa setzte sie in Großbuchstaben. Auf dem Bild legt sie die Arme um Fischer, beide lächeln vertraut in die Kamera.

Tochter von Marc Terenzi setzt deutliches Zeichen

Für viele Fans ist das eine rührende Geste. Für Marc Terenzi dürfte es ein Stich ins Herz sein. Der Sänger hat mit Sarah Connor zwei gemeinsame Kinder: Summer (19) und Tyler (21). Nach der Trennung 2008 heiratete keiner von beiden erneut, doch Sarah fand ihr Glück mit Florian Fischer.

Mit Fischer hat sie zwei weitere Kinder, Delphine (14) und Jax (8). Die Patchwork-Familie scheint eng verbunden zu sein – auch mit Summers Halbgeschwistern versteht sie sich gut.Dass ihre Tochter ihren Stiefvater so offen lobt, könnte Marc Terenzi treffen.

Trotz allem zeigte sich Marc Terenzi in der Vergangenheit versöhnlich. Er lobte sogar den Mann seiner Ex-Frau. Schließlich war es Florian Fischer, der ihn einst in eine Entzugsklinik brachte – bezahlt hatte den Aufenthalt Sarah Connor, wie er gegenüber „Bild“ bestätigte.

Auch sie widmete ihrem Mann zum Geburtstag eine Liebeserklärung. Auf Instagram teilte die Sängerin ein Foto, das sie mit Florian auf einer Matratze im Wasser zeigt. Dazu schrieb sie: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein König. Ich liebe dich unendlich.“