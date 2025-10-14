Marc Terenzi privat: Vom Boyband-Star zum verschuldeten Eisverkäufer

Der Name Marc Terenzi ist vielen noch aus den 2000er-Jahren ein Begriff. Damals feierte der US-Amerikaner als Mitglied der Boyband „Natural“ erste Erfolge, später folgten Solo-Projekte, eine Ehe mit Sarah Connor, Reality-TV-Auftritte und diverse Schlagzeilen. Heute lebt Marc Terenzi privat ein deutlich ruhigeres Leben – zumindest nach außen hin. Doch wer ist der Mann hinter dem Boyband-Star wirklich?

Marc Terenzi im Steckbrief

Name Marc Eric Terenzi Geboren 27. Juni 1978 in Massachusetts, USA Wohnort Berlin (bis 2024), aktuell teils auf Mallorca Beruf Sänger, Reality-Star, Ex-Stripper Kinder Tyler, Summer, Emma, Brady Beziehungen Sarah Connor, Gina-Lisa Lohfink, Alexandra Lehmann, Myriel Brechtel, Jenny Elvers und Verena Kerth

Bereits im Kindesalter zeigte Marc seine Leidenschaft für Musik und Tanz. In den USA trat er als Sänger und Tänzer sogar in den Disney-Studios auf. Der internationale Durchbruch gelang ihm 1999 mit der Boyband „Natural“, die er gemeinsam mit Patrick King gründete. Besonders in Deutschland wurde die Gruppe mit Songs wie „Put Your Arms Around Me“ populär.

Marc Terenzi und Sarah Connor: Eine medienwirksame Liebe

Im Jahr 2002 lernte Marc Terenzi Sarah Connor während der Arbeit mit der Band kennen. Die beiden wurden schnell zum Traumpaar der deutschen Popwelt. Für sie verließ er sogar die Band. 2004 heiratete das Musikerpärchen Live im TV und bekam zwei Kinder: Tyler (2004) und Summer (2006). Ihre Ehe sowie das Familienleben wurden in der Reality-Show „Sarah & Marc in Love“ auf ProSieben dokumentiert. Während dieser Zeit entstand auch der romantische Hit „Love to Be Loved By You“, der zu einem seiner bekanntesten Songs wurde.

Die Ehe hielt jedoch nicht ewig – 2008 trennten sich Marc Terenzi und Sarah Connor. Dennoch pflegen sie bis heute ein freundschaftliches Verhältnis. Sarah Connor soll ihm sogar den Aufenthalt in der Entzugsklinik finanziert haben, der 2025 einen Wendepunkt in seinem Leben markierte.

Marc Terenzis Karriere: Von Boyband bis Dschungelkönig

Nach dem Ende von „Natural“ startete Marc Terenzi als Solokünstler durch. Seine erste Single „Heat Between the Sheets“ erschien 2005. Zudem war der Popstar regelmäßig im Fernsehen zu sehen und rief ab 2007 die „Terenzi Horror Nights“ ins Leben – ein Event im Europa-Park.

Im Jahr 2017 wurde er zum RTL-Dschungelkönig gekrönt. Im selben Jahr veröffentlichte er die Single „Don’t Recognize You“.

Gemeinsam mit Jay Khan gründete er 2021 die Schlager-Boyband „Team 5ünf“, die bekannte Boyband-Hits auf Deutsch covert. Der erste Song „Komm zurück zu mir“, eine Coverversion von „Back für Good“ von Take That. Die Band rund um Marc Terenzi tourte unter anderem am Ballermann – auch als Mitglied der Strippergruppe Sixx Paxx.

Im Oktober 2025 geht es für den Sänger zurück ins Reality-TV: Ihm steht der Einzug ins „Promi Big Brother“-Haus bevor. In der Sat.1-Show muss er sich gegen andere Promis beweisen, um sich den Gewinn von 100.000 Euro zu sichern.

Marc Terenzi stellte sich seiner Alkoholsucht – und machte einen Entzug

Zu Beginn wirkte die Beziehung zwischen Verena Kerth und Marc wie die perfekte Liebesgeschichte. Doch mit der Zeit häuften sich Berichte über Handgreiflichkeiten und laute Streitereien zwischen dem Sänger und Verena. Im September 2024 gab sie schließlich die Trennung bekannt – und Marc verlor die Kontrolle. 70 Tage verbrachte er in einer Suchtklinik in Berlin und kämpfte gegen die Alkoholsucht an. Die Beziehung zu der Moderatorin war für Marc Stress pur – er selbst beschreibt die Liebe als toxisch.

Alkohol und Drogen waren für Marc lange eine Bewältigung gegen Stress und emotionale Phasen. Ob Trennungen, Misserfolge in der Karriere oder Gerichtsverhandlungen – er flüchtete sich in die Sucht. In der schwierigen Zeit in der Entzugsklinik stand ihm seine Exfrau Sarah Connor zur Seite. Sie half ihm sogar bei seinen finanziellen Problemen und zahlte den Aufenthalt in der Klinik.

In einem Interview mit der Bild gestand der Boygroup-Star:

„Die Klinik war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hätte das schon viel früher machen sollen.“

Nach dem Entzug wagte er einen Neuanfang und setzte sich neue Ziele: Mehr Fokus auf Gesundheit und Familie legen.

Zwei Jahre waren Marc und Verena ein Paar – es kam sogar zur Verlobung, bevor überraschend die Trennung folgte. Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Marc Terenzi erhebt bei „Promi Big Brother“ schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Verlobte

In der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ gibt Marc Terenzi tiefe Einblicke in seine damalige Beziehung zu Moderatorin Verena. Inzwischen haben die Beiden keinen Kontakt mehr – und das aus gutem Grund. In der Show sagte Terenzi, Verena Kerth habe ihn geschlagen und tagelang ohne Essen eingesperrt.

Das sei wohl auch der Grund für seine Flucht in die Alkoholsucht gewesen. Verena kritisierte Sat.1 scharf für die einseitige Darstellung – der Sender gibt ihr nun die Möglichkeit, in der „Late-Night-Show“ zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen. Ob Kerth die Einladung annimmt, bleibt noch abzuwarten.

Privatleben, Beziehungen & Schlagzeilen

Nach der Trennung von Sängerin Sarah Conner tobte sich Marc Terenzi so richtig aus – und sorgte für viele Schlagzeilen: Affären, Untreue und ungeplante Schwangerschaften. Zuletzt sorgte seine Beziehung zu Verena Kerth für viel Aufmerksamkeit – Vorwürfe über Körperverletzung standen im Raum. Während er heute sein Leben als Single genießt und sich auf seine vier Kinder konzentriert, hat er in der Vergangenheit ein turbulentes Liebesleben geführt:

2002 bis 2008: Ehe mit Sarah Connor, zwei gemeinsame Kinder (Tyler und Summer)

2009: Affäre mit Gina-Lisa Lohfink

2011: Kurze Liaison mit Alexandra Lehmann, gemeinsame Tochter Emma

2015: Beziehung mit Model Myriel Brechtel, gemeinsamer Sohn Brady

2022: Beziehung mit Jenny Elvers, kennengelernt bei „Club der guten Laune“, kurz darauf die Trennung

2022-2024: Verlobung mit Moderatorin Verena Kerth

Neben seinen Liebesdramen fiel Marc auch immer wieder wegen juristischer Fehltritte auf. Körperverletzung, Misshandlung, Sexuelle Belästigung einer 15-Jährigen und Unterhaltsklagen – der Boygroup-Star stand nicht nur ein mal vor Gericht.

Im Mai 2025 stand der Popsänger wieder vor Gericht – der Vorwurf: Körperverletzung unter Alkoholeinfluss. Foto: IMAGO / BREUEL-BILD

Marc Terenzi zu Gast bei Pocher – der Sänger war Gina-Lisa untreu

In Oliver Pochers Interview-Reihe „Klartext“ packte Marc Terenzi über seine damalige Beziehung mit Freundin Gina-Lisa Lohfink aus. Er gab zu, sie betrogen zu haben – und das nicht nur einmal. Im Jahr 2009 war Lohfink für rund sechs Monate die Frau an seiner Seite, bevor sie die Beziehung beendete. Die Reality-Darstellerin plagten Selbstzweifel durch Marcs Sexsucht – die ihn unter anderem auch in Kontakt zu Prostituierten brachte. Der Popstar sah die Beziehung damals eher als Mittel zum Zweck, um für die Presse interessant zu bleiben.

Im Interview mit Oliver Pocher gesteht Terenzi:

„Ich war der volle Fremdgeher. Ich war wirklich untreu. Gina-Lisa war ein guter Teil meines Lebens.“

Heute bereut Terenzi seine Fehltritte, mit denen er Gina-Lisa Lohfink damals belastete. Inzwischen seien die Zwei aber gut befreundet und sie habe ihm seine Untreue vergeben.

Finanzielle Probleme und Unterhaltsstreitigkeiten

Im Januar 2025 war Marc zu Gast bei der Sat.1-Doku „Über Geld spricht man doch“ – und legte die Karten auf den Tisch. In Sachen Finanzen hatte der Sänger über die Jahre viele Fehler gemacht und Schulden zwischen 20.000 und 30.000 Euro angehäuft. Schuld daran waren zum Teil seine Alkohol- und Drogensucht, aber auch Gerichtsprozesse führten zum finanziellen Ruin. Besonders bitter: Er kann den monatlichen Unterhalt von 1.800 Euro für seine beiden jüngsten Kinder derzeit nicht zahlen.

Ein öffentlich gewordener Streit mit Ex-Freundin Myriel Brechtel führte ihn 2018 vor Gericht. Zu seinen Kindern Tyler und Summer – aus der Ehe mit Sarah Connor – scheint das Verhältnis hingegen gut zu sein. Mehrfach betonte Terenzi in Interviews: „Für mich sind meine Kinder alles.„

Eine neue Geschäftsidee soll die finanzielle Situation von Marc verbessern: Die Eröffnung einer Eisdiele. Der Reality-Star erhofft sich dadurch ein regelmäßiges Einkommen, um endlich für seine Kinder sorgen zu können. Im Juni 2025 folgte die Eröffnung: Gemeinsam mit seinem Manager Jan Witte führt er nun die Eisdiele „Giovanni L.“ auf Mallorca.

Der Sänger hat schon einige Skandale hinter sich – schafft er nun den Neuanfang? Foto: IMAGO / Daniel Scharinger

Marc Terenzi – Ein Leben mit Höhen und Tiefen

Marc Terenzi hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine bewegte Karriere und ein ebenso intensives Privatleben durchlebt. Von der Boyband „Natural“ über Reality-TV bis hin zum Betreiber einer Eisdiele – der einstige Dschungelkönig ist immer wieder für eine Überraschung gut. Trotz finanzieller Engpässe, gescheiterter Beziehungen und persönlichen Krisen scheint Marc Terenzi heute reflektierter denn je. Sein Fokus liegt nun auf Gesundheit, Familie – und vielleicht dem nächsten musikalischen Comeback.

Seine Teilnahme am Format „Promi Big Brother“ ist für Marc die Gelegenheit, seine finanzielle Situation aufzubessern – ob er sich die Gewinnsumme von 100.000 Euro schnappt, bleibt abzuwarten.

